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Quem era a turista estadunidense encontrada morta em hotel de luxo em São Paulo; saiba mais

A perícia não identificou sinais de violência física nem indícios de arrombamento no quarto

Gabrielle Borges
fonte

A principal linha de investigação considera a possibilidade de intoxicação por substâncias (Reprodução)

Uma turista norte-americana, de 40 anos, foi encontrada morta na tarde do último domingo (31) em um quarto do hotel de luxo Rosewood São Paulo, localizado na região central da capital paulista. Conhecida nas redes sociais pelo pseudônimo Jerry Gogosian, ela era uma figura influente no mercado internacional de arte e acumulava mais de 145 mil seguidores no Instagram.

Segundo informações divulgadas pela TV Globo, a mulher estava hospedada no hotel quando foi encontrada sem vida. No quarto, funcionários localizaram uma garrafa de vodca vazia, um copo caído no chão e diversos comprimidos espalhados sobre a cama.

Quem era a turista?

Hilde Helphenstein ganhou notoriedade no universo das artes ao criar o perfil Jerry Gogosian, conhecido por publicações satíricas e comentários sobre os bastidores do mercado artístico. Ela era formada pelo Instituto de Arte de São Francisco, nos Estados Unidos, e atualmente cursava um Executive MBA (EMBA) na NYU Stern School of Business.

Além da atuação nas redes sociais, a americana comandava o podcast "Art Smack", dedicado a debates sobre tendências, negócios e curiosidades do setor artístico. Hilde também era editora-chefe da newsletter exclusiva para assinantes "The Jerry Report", voltada para análises e informações sobre o mercado de arte contemporânea.

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Como o corpo foi encontrado?

De acordo com a reportagem da TV Globo, o gerente do hotel decidiu verificar o quarto após receber uma ligação de um homem que se apresentou como cirurgião plástico da artista. Ele informou que tanto ele quanto a mãe de Hilde tentavam contato com ela sem sucesso.

Ao entrar no apartamento, funcionários encontraram a hóspede já sem sinais vitais. A Polícia Civil foi acionada para realizar os procedimentos de investigação e perícia no local.

O que a investigação apura?

Ainda segundo a emissora, registros internos do hotel apontam que Hilde apresentou comportamento alterado e sinais visíveis de embriaguez durante a madrugada de sábado (30), enquanto estava em um dos restaurantes do empreendimento.

A perícia não identificou sinais de violência física nem indícios de arrombamento no quarto. Diante das evidências encontradas, a principal linha de investigação considera a possibilidade de intoxicação por substâncias, embora outras hipóteses não tenham sido descartadas pelas autoridades. O caso segue sob investigação.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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