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Hóspede americana é encontrada morta em hotel de luxo de São Paulo

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito no local

Estadão Conteúdo

Uma hóspede americana, de 40 anos, foi encontrada morta em um hotel de luxo na Bela Vista, em São Paulo. O óbito ocorreu na tarde de domingo e é investigado como morte suspeita pela polícia civil.

O estabelecimento em questão, Rosewood, fica localizado na Rua Itapeva, no bairro da Bela Vista, região central da capital paulista. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência no local.

No hotel, os agentes foram informados de que a vítima havia sido encontrada sem vida no interior de um dos quartos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito no local.

Identidade da Vítima e Colaboração do Hotel

Em nota oficial, o Hotel Rosewood confirmou o incidente envolvendo a hóspede, identificada como Hilde Ann Lynn. A administração afirmou que tem colaborado com as autoridades responsáveis pela investigação.

O Rosewood ressaltou que forneceu prontamente todas as informações solicitadas para auxiliar na apuração do ocorrido. Contudo, a administração acrescentou que não comentará detalhes adicionais do caso.

Investigação da Polícia Civil

A decisão de não divulgar mais detalhes é 'em respeito à privacidade da hóspede, de seus familiares e ao trabalho das autoridades responsáveis', segundo o hotel. Foram requisitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado como morte suspeita pelo 78° Distrito Policial (DP) dos Jardins. As diligências necessárias estão em andamento para ajudar no esclarecimento completo dos fatos.

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