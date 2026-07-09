Quem é o marido de Douglas Souza? Gabriel Campos é streamer e acompanha atleta desde a base

Gabriel Campos ganhou destaque entre os fãs do esporte e das redes sociais após oficializar a união com Douglas Souza, um dos principais nomes do vôlei brasileiro e campeão olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. Antes mesmo da fama internacional do atleta, Gabriel já fazia parte da trajetória do jogador e acompanhou de perto diferentes fases da carreira do marido.

Apesar de manter uma postura mais discreta em relação a Douglas, Gabriel construiu sua própria trajetória como streamer e criador de conteúdo digital, com trabalhos ligados principalmente ao universo dos games. A relação entre os dois começou em 2017, antes da grande projeção do jogador durante a Olimpíada de Tóquio, em 2021.

Relacionamento de Gabriel Campos e Douglas Souza

Douglas Souza e Gabriel Campos estão juntos desde 2017 e passaram a morar juntos ainda no início do relacionamento. Ao longo dos anos, o casal compartilhou momentos da rotina nas redes sociais e se tornou uma referência para muitos fãs do esporte e da comunidade LGBTQIAPN+.

O casal ficou noivo em abril de 2023, quando Gabriel surpreendeu Douglas com um pedido de casamento. (Reprodução/Redes Sociais)

O jogador já revelou que o início da relação aconteceu após um período de aproximação entre os dois até que finalmente assumiram o namoro. Desde então, Gabriel acompanhou Douglas em momentos importantes da carreira, incluindo períodos de mudanças profissionais e desafios fora do Brasil.

Durante a passagem de Douglas pelo vôlei italiano, Gabriel foi apontado pelo atleta como uma das principais fontes de apoio emocional em uma fase de adaptação e dificuldades.

VEJA MAIS

Saiba mais sobre Gabriel Campos

Além de ser conhecido como marido de Douglas Souza, Gabriel Campos também possui uma carreira no meio digital. O streamer realiza transmissões de jogos eletrônicos e produz conteúdos relacionados ao universo gamer.

Entre os títulos que aparecem com frequência em suas transmissões estão jogos como League of Legends e Valorant. O interesse pelos games também é compartilhado por Douglas, que costuma produzir conteúdos sobre o tema quando não está envolvido com competições de vôlei.

Pedido de casamento e união com Douglas Souza

O casal ficou noivo em abril de 2023, quando Gabriel surpreendeu Douglas com um pedido de casamento. O momento foi compartilhado nas redes sociais e recebeu mensagens de apoio de fãs e amigos. Na ocasião, o jogador celebrou a decisão e afirmou que havia dado o "sim" mais importante de sua vida.

A cerimônia de casamento aconteceu na quarta-feira, dia 8, em São Paulo, com a presença de familiares, amigos e pessoas próximas ao casal.

Mesmo com a visibilidade conquistada por estar ao lado de um dos atletas mais populares do vôlei brasileiro, Gabriel Campos mantém uma rotina mais reservada. Nas redes sociais, costuma compartilhar conteúdos relacionados ao trabalho como streamer, além de registros de viagens, momentos de lazer e experiências ao lado de Douglas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)