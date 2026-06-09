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Quem é o maior campeão do Festival de Parintins? Entenda como é realizada a disputa entre bois

Neste ano, o evento acontecerá entre os dias 26, 27 e 28 de junho, no Amazonas

Victoria Rodrigues
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Os bois trazem representatividade para a cultura e ancestralidade amazonense. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Considerado o maior espetáculo folclórico a céu aberto do mundo, o Festival de Parintins acontece todos os anos durante o mês de junho, no interior do estado do Amazonas. Com a união de músicas, danças e elementos da cultura amazônica, milhares de visitantes chegam a Parintins para acompanhar a disputa entre os bois-bumbás Caprichoso e Garantido. Mas você sabe qual é o maior campeão de títulos do evento folclórico?

Ao todo, já tiveram 58 edições do Festival de Parintins, sendo que o maior detentor de títulos da história é o Boi Garantido, com o total de 33 vitórias, logo atrás está o Boi Caprichoso, com apenas 26 títulos. Contudo, embora o boi vermelho seja o mais vitorioso na disputa, o principal objetivo do evento anual é exaltar os elementos da cultura amazônica, por meio das diversas histórias, formatos, cores e sons da região.

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Como é realizada a disputa de bois no Festival de Parintins?

Neste ano, o Festival de Parintins acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de junho, sendo que cada um dos bois se apresentará todos os dias e terá até duas horas e meia para encantar os jurados do evento. Anualmente, os bois já possuem a tradição de lançar álbuns com cerca de 20 toadas inéditas, que são escritas para narrar o tema escolhido e consideradas peças-chaves fundamentais da apresentação.

Entre os elementos que cada um dos bois precisa ter para contar histórias inspiradas na Amazônia, estão: as músicas, as coreografias, as encenações, as alegorias e os personagens tradicionais. Mas, enquanto o adversário estiver na sua vez da apresentação, as pessoas que torcem para o outro boi devem permanecer em silêncio, porque qualquer barulho ou manifestações contrárias podem resultar em punições no local.

Quais são os critérios analisados nas apresentações?

Para chegar ao resultado do Festival de Parintins, 10 jurados avaliarão diversos critérios para poder escolher o boi vencedor da edição, sendo que as notas são atribuídas separadamente em cada uma das três noites de apresentação. No final da contagem dos números, a vitória ficará com o boi que somar a maior pontuação nos 21 itens que serão avaliados ao longo da disputa. Esses tópicos incluem:

  • Apresentador;
  • Levantador de toadas;
  • Batucada ou Marujada;
  • Ritual indígena;
  • Porta-estandarte;
  • Amo do boi;
  • Sinhazinha da fazenda;
  • Rainha do folclore;
  • Cunhã-poranga;
  • Boi-bumbá (evolução);
  • Toada (letra e música);
  • Pajé;
  • Tribos indígenas;
  • Taxauas;
  • Figura típica regional;
  • Alegorias;
  • Lenda amazônica;
  • Vaqueirada;
  • Galera;
  • Coreografia; 
  • Organização do conjunto folclórico.

(Victoria Rodrigues, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

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