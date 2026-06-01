Quando é Corpus Christi em 2026? Entenda por que a data muda todos os anos

Quem planeja viagens ou organiza passagens para feriados prolongados muitas vezes se pergunta: quando cai Corpus Christi em 2026? A resposta está no fato de que Corpus Christi é uma “data móvel”, ou seja, não possui um dia fixo no calendário e muda todos os anos.

Segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a festa religiosa marca a “presença real de Jesus Cristo no pão e no vinho”, sendo um dos momentos mais importantes do calendário litúrgico católico. A expressão vem do latim e significa “Corpo de Cristo”. Para a Igreja Católica, a data celebra a presença de Jesus Cristo na Eucaristia, simbolizada pelo pão e pelo vinho.

Como é calculada a data de Corpus Christi?

O cálculo pode parecer complicado, mas pode ser explicado em etapas:

Definir a data da Páscoa : a celebração ocorre no primeiro domingo após a primeira lua cheia que acontece depois do equinócio de março.

: a celebração ocorre no primeiro domingo após a primeira lua cheia que acontece depois do equinócio de março. Contar 60 dias a partir da Páscoa: Corpus Christi sempre cai uma quinta-feira, exatamente 60 dias depois do domingo de Páscoa.

Corpus Christi sempre cai uma quinta-feira, exatamente 60 dias depois do domingo de Páscoa. Outras datas móveis: O Carnaval também segue essa lógica. A terça-feira de Carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa, ou 40 dias antes do Domingo de Ramos, que inicia a Semana Santa.

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Onde é feriado?

Em meio ao calendário de 2026, a definição sobre o funcionamento do Corpus Christi já está estabelecida na maioria das capitais brasileiras. Das 27 capitais do país, 20 já decretaram a data como feriado, enquanto outras optaram por ponto facultativo ou ainda não oficializaram a decisão.

A distinção impacta diretamente o funcionamento de repartições públicas, serviços e, em alguns casos, o comércio local.

Capitais que consideram Corpus Christi feriado

Aracaju (SE)

Belo Horizonte (MG)

Boa Vista (RR)

Brasília (DF)

Campo Grande (MS)

Cuiabá (MT)

Curitiba (PR)

Florianópolis (SC)

Fortaleza (CE)

Goiânia (GO)

Macapá (AP)

Maceió (AL)

Manaus (AM)

Natal (RN)

Rio de Janeiro (RJ)

Salvador (BA)

São Luís (MA)

São Paulo (SP)

Teresina (PI)

Vitória (ES)

Capitais com ponto facultativo

Belém (PA)

Porto Velho (RO)

Porto Alegre (RS)

Rio Branco (AC)

Capitais sem decreto definido

João Pessoa (PB)

Recife (PE)

Palmas (TO)

A definição sobre feriado ou ponto facultativo costuma variar de acordo com decisões locais de cada governo estadual ou municipal.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)