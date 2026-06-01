Quando é Corpus Christi em 2026? Entenda por que a data muda todos os anos
Para a Igreja Católica, a data celebra a presença de Jesus Cristo na Eucaristia, simbolizada pelo pão e pelo vinho.
Quem planeja viagens ou organiza passagens para feriados prolongados muitas vezes se pergunta: quando cai Corpus Christi em 2026? A resposta está no fato de que Corpus Christi é uma “data móvel”, ou seja, não possui um dia fixo no calendário e muda todos os anos.
Segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a festa religiosa marca a “presença real de Jesus Cristo no pão e no vinho”, sendo um dos momentos mais importantes do calendário litúrgico católico. A expressão vem do latim e significa “Corpo de Cristo”. Para a Igreja Católica, a data celebra a presença de Jesus Cristo na Eucaristia, simbolizada pelo pão e pelo vinho.
Como é calculada a data de Corpus Christi?
O cálculo pode parecer complicado, mas pode ser explicado em etapas:
- Definir a data da Páscoa: a celebração ocorre no primeiro domingo após a primeira lua cheia que acontece depois do equinócio de março.
- Contar 60 dias a partir da Páscoa: Corpus Christi sempre cai uma quinta-feira, exatamente 60 dias depois do domingo de Páscoa.
- Outras datas móveis: O Carnaval também segue essa lógica. A terça-feira de Carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa, ou 40 dias antes do Domingo de Ramos, que inicia a Semana Santa.
VEJA MAIS
Onde é feriado?
Em meio ao calendário de 2026, a definição sobre o funcionamento do Corpus Christi já está estabelecida na maioria das capitais brasileiras. Das 27 capitais do país, 20 já decretaram a data como feriado, enquanto outras optaram por ponto facultativo ou ainda não oficializaram a decisão.
A distinção impacta diretamente o funcionamento de repartições públicas, serviços e, em alguns casos, o comércio local.
Capitais que consideram Corpus Christi feriado
- Aracaju (SE)
- Belo Horizonte (MG)
- Boa Vista (RR)
- Brasília (DF)
- Campo Grande (MS)
- Cuiabá (MT)
- Curitiba (PR)
- Florianópolis (SC)
- Fortaleza (CE)
- Goiânia (GO)
- Macapá (AP)
- Maceió (AL)
- Manaus (AM)
- Natal (RN)
- Rio de Janeiro (RJ)
- Salvador (BA)
- São Luís (MA)
- São Paulo (SP)
- Teresina (PI)
- Vitória (ES)
Capitais com ponto facultativo
- Belém (PA)
- Porto Velho (RO)
- Porto Alegre (RS)
- Rio Branco (AC)
Capitais sem decreto definido
- João Pessoa (PB)
- Recife (PE)
- Palmas (TO)
A definição sobre feriado ou ponto facultativo costuma variar de acordo com decisões locais de cada governo estadual ou municipal.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA