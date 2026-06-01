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Quando é Corpus Christi em 2026? Entenda por que a data muda todos os anos

Para a Igreja Católica, a data celebra a presença de Jesus Cristo na Eucaristia, simbolizada pelo pão e pelo vinho.

Gabrielle Borges
fonte

Data é uma das mais importantes para Igreja Católica (Foto: Divulgação)

Quem planeja viagens ou organiza passagens para feriados prolongados muitas vezes se pergunta: quando cai Corpus Christi em 2026? A resposta está no fato de que Corpus Christi é uma “data móvel”, ou seja, não possui um dia fixo no calendário e muda todos os anos.

Segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a festa religiosa marca a “presença real de Jesus Cristo no pão e no vinho”, sendo um dos momentos mais importantes do calendário litúrgico católico. A expressão vem do latim e significa “Corpo de Cristo”. Para a Igreja Católica, a data celebra a presença de Jesus Cristo na Eucaristia, simbolizada pelo pão e pelo vinho.

Como é calculada a data de Corpus Christi?

O cálculo pode parecer complicado, mas pode ser explicado em etapas:

  • Definir a data da Páscoa: a celebração ocorre no primeiro domingo após a primeira lua cheia que acontece depois do equinócio de março.
  • Contar 60 dias a partir da Páscoa: Corpus Christi sempre cai uma quinta-feira, exatamente 60 dias depois do domingo de Páscoa.
  • Outras datas móveis: O Carnaval também segue essa lógica. A terça-feira de Carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa, ou 40 dias antes do Domingo de Ramos, que inicia a Semana Santa.

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Onde é feriado?

Em meio ao calendário de 2026, a definição sobre o funcionamento do Corpus Christi já está estabelecida na maioria das capitais brasileiras. Das 27 capitais do país, 20 já decretaram a data como feriado, enquanto outras optaram por ponto facultativo ou ainda não oficializaram a decisão.

A distinção impacta diretamente o funcionamento de repartições públicas, serviços e, em alguns casos, o comércio local.

Capitais que consideram Corpus Christi feriado

  • Aracaju (SE)
  • Belo Horizonte (MG)
  • Boa Vista (RR)
  • Brasília (DF)
  • Campo Grande (MS)
  • Cuiabá (MT)
  • Curitiba (PR)
  • Florianópolis (SC)
  • Fortaleza (CE)
  • Goiânia (GO)
  • Macapá (AP)
  • Maceió (AL)
  • Manaus (AM)
  • Natal (RN)
  • Rio de Janeiro (RJ)
  • Salvador (BA)
  • São Luís (MA)
  • São Paulo (SP)
  • Teresina (PI)
  • Vitória (ES)

Capitais com ponto facultativo

  • Belém (PA)
  • Porto Velho (RO)
  • Porto Alegre (RS)
  • Rio Branco (AC)

Capitais sem decreto definido

  • João Pessoa (PB)
  • Recife (PE)
  • Palmas (TO)

A definição sobre feriado ou ponto facultativo costuma variar de acordo com decisões locais de cada governo estadual ou municipal.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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