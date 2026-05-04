Corpus Christi é feriado? Veja as regras e como funciona a data!

Após o feriado prolongado do Dia do Trabalhador, celebrado na última sexta-feira (1º), o calendário de folgas no país segue sem um novo feriado nacional oficial nas próximas semanas. O chamado “próximo feriado”, na prática, será o Corpus Christi, em 4 de junho, mas a data não é considerada feriado nacional.

De acordo com o governo federal, o dia é classificado como ponto facultativo, o que significa que a liberação de servidores e trabalhadores depende da decisão de cada órgão ou empresa. Em muitos casos, repartições públicas adotam o recesso, enquanto o setor privado funciona normalmente.

Corpus Christi pode variar conforme a cidade

Apesar de não ser feriado nacional, o Corpus Christi pode garantir folga em algumas localidades. Isso ocorre porque estados e municípios têm autonomia para transformar a data em feriado por meio de legislação própria, o que gera variações no calendário de descanso pelo país.

A celebração, de origem católica, é móvel e ocorre sempre 60 dias após o domingo de Páscoa. Em 2026, a data cairá em uma quinta-feira, o que, em alguns casos, pode favorecer a chamada “emenda” com a sexta-feira e o fim de semana.

Em repartições públicas federais, a tendência é de adesão ao ponto facultativo, o que pode ampliar o período de folga para servidores, dependendo da regulamentação de cada órgão.

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Quando será o próximo feriado nacional?

O próximo feriado nacional oficial será apenas em 7 de setembro, quando é celebrado o Dia da Independência do Brasil. O feriado em 2026 será celebrado em uma segunda-feira, o que deve garantir mais um fim de semana prolongado para trabalhadores em todo o país.

De acordo com o governo federal, o calendário oficial do próximo ano contará com dez feriados nacionais e nove pontos facultativos. A lista inclui datas cívicas e religiosas, além de períodos tradicionalmente flexibilizados para organização administrativa, como o Carnaval e as vésperas de Natal e Ano Novo.

Calendário de feriados e pontos facultativos de 2026

4 de junho : Corpus Christi (ponto facultativo)

: Corpus Christi (ponto facultativo) 7 de setembro: Independência do Brasil (feriado nacional)

Independência do Brasil (feriado nacional) 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) 28 de outubro: Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo)

Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo) 2 de novembro: Finados (feriado nacional)

Finados (feriado nacional) 15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional)

Proclamação da República (feriado nacional) 20 de novembro: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional) 24 de dezembro: Véspera de Natal (ponto facultativo após 13h)

Véspera de Natal (ponto facultativo após 13h) 25 de dezembro : Natal (feriado nacional)

: Natal (feriado nacional) 31 de dezembro: Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após 13h)

O calendário costuma ser utilizado por órgãos públicos e também serve de referência para empresas na organização de jornadas de trabalho e planejamento de folgas ao longo do ano.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)