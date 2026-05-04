Corpus Christi é feriado? Veja as regras e como funciona a data!
Apesar de não ser feriado nacional, o Corpus Christi pode garantir folga em algumas localidades do país
Após o feriado prolongado do Dia do Trabalhador, celebrado na última sexta-feira (1º), o calendário de folgas no país segue sem um novo feriado nacional oficial nas próximas semanas. O chamado “próximo feriado”, na prática, será o Corpus Christi, em 4 de junho, mas a data não é considerada feriado nacional.
De acordo com o governo federal, o dia é classificado como ponto facultativo, o que significa que a liberação de servidores e trabalhadores depende da decisão de cada órgão ou empresa. Em muitos casos, repartições públicas adotam o recesso, enquanto o setor privado funciona normalmente.
Corpus Christi pode variar conforme a cidade
Apesar de não ser feriado nacional, o Corpus Christi pode garantir folga em algumas localidades. Isso ocorre porque estados e municípios têm autonomia para transformar a data em feriado por meio de legislação própria, o que gera variações no calendário de descanso pelo país.
A celebração, de origem católica, é móvel e ocorre sempre 60 dias após o domingo de Páscoa. Em 2026, a data cairá em uma quinta-feira, o que, em alguns casos, pode favorecer a chamada “emenda” com a sexta-feira e o fim de semana.
Em repartições públicas federais, a tendência é de adesão ao ponto facultativo, o que pode ampliar o período de folga para servidores, dependendo da regulamentação de cada órgão.
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Quando será o próximo feriado nacional?
O próximo feriado nacional oficial será apenas em 7 de setembro, quando é celebrado o Dia da Independência do Brasil. O feriado em 2026 será celebrado em uma segunda-feira, o que deve garantir mais um fim de semana prolongado para trabalhadores em todo o país.
De acordo com o governo federal, o calendário oficial do próximo ano contará com dez feriados nacionais e nove pontos facultativos. A lista inclui datas cívicas e religiosas, além de períodos tradicionalmente flexibilizados para organização administrativa, como o Carnaval e as vésperas de Natal e Ano Novo.
Calendário de feriados e pontos facultativos de 2026
- 4 de junho: Corpus Christi (ponto facultativo)
- 7 de setembro: Independência do Brasil (feriado nacional)
- 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)
- 28 de outubro: Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo)
- 2 de novembro: Finados (feriado nacional)
- 15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional)
- 20 de novembro: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)
- 24 de dezembro: Véspera de Natal (ponto facultativo após 13h)
- 25 de dezembro: Natal (feriado nacional)
- 31 de dezembro: Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após 13h)
O calendário costuma ser utilizado por órgãos públicos e também serve de referência para empresas na organização de jornadas de trabalho e planejamento de folgas ao longo do ano.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)
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