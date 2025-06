3 orações para o Dia de Corpus Christi: celebre a presença de Cristo na Eucaristia

Nesta quinta-feira (19), é celebrado o Dia de Corpus Christi, uma das festas mais importantes do calendário litúrgico católico. A data homenageia o mistério da presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, sacramento central da fé católica.

Em muitas cidades, a comemoração inclui missas solenes, procissões pelas ruas e adoração ao Santíssimo Sacramento. Para vivenciar a espiritualidade desta data de maneira mais profunda, reunimos três orações especiais para o Dia de Corpus Christi.

Você pode rezá-las em casa, na igreja ou em um momento de silêncio e meditação.

3 orações para o Dia de Corpus Christi

1. Oração de Adoração a Jesus Eucarístico

“Senhor Jesus, meu Deus e Salvador, creio firmemente que estais presente na Santíssima Eucaristia, com Vosso Corpo, Sangue, Alma e Divindade.

Prostro-me diante de Ti com reverência e amor, reconhecendo a grandeza do mistério que nos deixaste como alimento da alma. És o Pão da Vida que desceu do céu, fonte de consolo e de salvação.

Eu Te adoro, Senhor, e Te peço que aumentes em mim o amor pela Eucaristia. Que cada Comunhão que eu fizer seja um verdadeiro encontro Contigo, que transforma o meu coração e fortalece minha fé.

Permite-me viver com mais consciência o milagre de Tua presença real. Que eu nunca Te receba por hábito ou distração, mas sempre com fervor, gratidão e humildade.

Amém.”

2. Oração de Gratidão pelo Corpo e Sangue de Cristo

“Senhor Jesus, hoje é o dia em que celebramos com alegria e devoção o dom precioso da Eucaristia.

Obrigado por Te entregares por amor, por permaneceres entre nós neste Sacramento admirável. Obrigado por seres o alimento da minha alma e por nunca me abandonares.

Que eu jamais me esqueça do valor infinito da Tua entrega na cruz, renovada em cada Santa Missa. Ensina-me a Te buscar com mais frequência, a Te receber com o coração limpo e a viver de acordo com os Teus ensinamentos.

Concede-me um espírito agradecido, capaz de reconhecer Tuas graças em minha vida e de partilhar esse amor com os irmãos.

Amém.”

3. Oração de Renovação Espiritual em Corpus Christi

“Senhor Jesus Eucarístico, hoje me coloco diante de Ti com humildade para renovar meu compromisso de amor e fidelidade.

No silêncio do meu coração, reconheço minha fragilidade e Te peço: transforma minha vida com Tua presença viva e real. Que o Teu Corpo Santo me fortaleça nas lutas diárias, e o Teu Sangue precioso me purifique e me dê coragem para seguir Teus caminhos.

Renova minha fé, meu entusiasmo e minha alegria de ser Teu discípulo. Dá-me forças para testemunhar Teu amor no mundo, com palavras, gestos e atitudes.

Neste Dia de Corpus Christi, reaviva em mim a chama do Teu Espírito e concede-me a graça de viver em comunhão contigo, hoje e sempre.

Amém.”

Que este Dia de Corpus Christi seja um tempo de profunda adoração, gratidão e renovação. Reserve um momento para a oração e permita que a Eucaristia transforme sua vida por dentro.