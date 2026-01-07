Quais produtoras de conteúdo adulto estão no topo de plataforma 18+? Suposto incesto mudou top 1

Andressa Urach conquistou o primeiro lugar no ranking do Privacy, plataforma de conteúdo adulto. O feito ocorre após o anúncio de vídeos eróticos que incluem a participação do seu filho, Arthur Urach, gerando grande repercussão e polêmica no país.

A influenciadora superou concorrentes de peso como MC Mirella, Denise Rocha e Mari Ávila na disputa pela liderança da lista. O resultado, apesar da controvérsia, impulsionou seus números e o faturamento na plataforma.

O ranking que colocou Andressa Urach no topo foi divulgado pelo site BNews. A ex-vice Miss Bumbum atinge assim um marco memorável em seu segmento, consolidando sua posição entre os criadores de conteúdo adulto mais bem-sucedidos.

VEJA MAIS

Quem Andressa Urach superou no ranking do Privacy?

Na disputa pelo 1º lugar, Andressa Urach deixou para trás nomes como:

Denise Rocha, conhecida como "Furacão da CPI", em 2º;

"Loira do Corno", um dos codinomes da criadora, em 3º;

MC Mirella, que já liderou a lista por meses, em 4º;

Mari Ávila, influenciadora, ao lado da ex-modelo e apresentadora Núbia Oliver, no auge dos seus 52 anos, empatadas em 5º;

Mariana Castilho, influenciadora, em 6º.

Filho de Andressa Urach também aparece na lista

Andressa Urach mantém a liderança em um ranking de criadores em alta com produções mais recentes, que agora inclui o seu filho, Arthur Urach, na quinta posição. Outros nomes famosos que compõem esta lista são:

Gaby Lopez, em 2º lugar;

MC Mirella, em 3º;

Bia Miranda, em 4º;

Flávia Barone, em 6º

Qual o valor da assinatura do conteúdo de Andressa Urach?

A influenciadora destaca que atua dentro da lei e não realiza nenhuma prática ilegal. Ela aproveitou para divulgar os preços de acesso aos seus conteúdos no Privacy:

Para aqueles que desejam conferir o vídeo tão falado e aguardado, terão que desembolsar no mínimo R$ 200, o preço da assinatura mensal.

Para os conteúdos eróticos da ex-vice Miss Bumbum, é possível aproveitar a promoção ofertada na página. Para o plano de 3 meses, é cerca de R$ 480, com desconto de 20%.

O maior plano é de 6 meses, no valor de R$ 600, ou seja, uma mensalidade com metade do valor do plano básico.

A assinatura garante acesso ao vídeo com o filho, além de 424 fotos e 355 vídeos eróticos. O conteúdo inclui gravações com outros criadores, bem como com familiares como o pai e a irmã de Andressa Urach.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)