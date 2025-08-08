Presentes baratos para o Dia dos Pais: 8 ideias incríveis de até R$ 70
Está em busca de presentes baratos para o Dia dos Pais? Não se preocupe: é possível surpreender seu pai com um presente especial gastando até R$ 70. Com criatividade e carinho, dá para encontrar opções incríveis que vão desde itens de autocuidado até lembranças personalizadas. Confira abaixo 8 ideias acessíveis para presentear e emocionar sem estourar o orçamento.
8 ideias de presentes para o Dia dos Pais de até R$ 70
1. Kit de autocuidados masculinos
Um presente prático e atencioso. Você pode montar um kit com sabonete, xampu, creme de barbear e desodorante. Alguns kits prontos custam menos de R$ 70 e vêm em embalagens especiais. Ideal para pais vaidosos ou que gostam de se cuidar no dia a dia.
2. Carteira masculina com bom custo-benefício
Uma carteira nova sempre cai bem! Existem modelos em couro sintético ou tecido resistente com ótimo custo-benefício. É uma opção elegante, útil e fácil de encontrar em lojas físicas e online.
3. Caneca personalizada com frases ou fotos
Personalize uma caneca com uma frase engraçada, uma homenagem ou até uma foto especial. É um presente divertido, com toque pessoal, ideal para pais que amam um cafezinho ou chá.
4. Roupas confortáveis e estilosas
Camisetas ou bermudas confortáveis são sempre úteis. Você encontra peças de qualidade por menos de R$ 70 em lojas de departamento ou em promoções online.
5. Quadro com foto ou porta-retrato personalizado
Uma opção sentimental e cheia de significado. Escolha uma foto marcante e monte um quadro ou porta-retrato personalizado. É um presente simples, mas com grande valor emocional.
6. Sandália masculina barata e confortável
Conforto é essencial, e uma sandália nova pode ser um presente útil e estiloso. Há diversas opções no mercado com bom acabamento e preço acessível.
7. Vinho de qualidade por um preço acessível
É possível encontrar ótimos vinhos por até R$ 70. Combine com uma embalagem elegante e uma mensagem especial, ideal para pais que gostam de apreciar bons momentos.
8. Relógio de pulso masculino até R$ 70
Sim, é possível encontrar relógios masculinos por menos de R$ 70 em promoções ou lojas online. É um presente que une praticidade e estilo, com cara de presente sofisticado.
Como escolher um presente barato e marcante para o Dia dos Pais?
O valor não precisa ser alto para o presente ser especial. Com criatividade, carinho e um toque de personalização, você pode transformar presentes simples em momentos inesquecíveis. Use essas ideias como inspiração e escolha o que mais combina com o seu pai!
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)
