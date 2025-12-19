Capa Jornal Amazônia
Presente de Natal para namorado: 5 sugestões para surpreender seu amado

Demonstrar afeto e conhecer os gostos do parceiro fortalece a relação. Confira sugestões que agradam em qualquer ocasião especial

Jennifer Feitosa
fonte

Mesmo quem diz não precisar de surpresas, valoriza gestos de carinho (Freepik)

O Natal se aproxima e, com ele, a busca por presentes para o namorado. A escolha de uma surpresa demonstra conhecimento dos gostos e interesses do parceiro, fortalecendo a relação com afeto e confiança.

Muitos homens podem afirmar não precisar de presentes, mas a expectativa por uma surpresa pode gerar entusiasmo. Um gesto de carinho é sempre valorizado em qualquer relação.

Para ajudar na seleção, veja cinco opções de presentes que podem surpreender o namorado neste Natal.

Sugestões de presentes para surpreender

1. Roupas de treino térmicas

Item indicado para homens que se dedicam à saúde e à atividade física, seja na academia ou em corridas matinais. Valor mínimo: R$ 50. Valor médio: R$ 120.

2. Relógio

Acessório que complementa o visual em eventos e comemorações, conferindo elegância e um ar de seriedade. Valor mínimo: R$ 150. Valor médio: R$ 450.

3. Camisa do time do coração

Uma opção para namorados apaixonados por futebol, esta pode ser uma surpresa apreciada no fim de ano. Valor mínimo: R$ 180. Valor médio: R$ 350.

4. Perfumes amadeirados

Fragrâncias que proporcionam sensação de bem-estar e realçam um estilo masculino. Valor mínimo: R$ 90. Valor médio: R$ 300.

5. Fones de ouvido

Escolha prática para quem aprecia ouvir música no dia a dia, seja durante o trabalho, exercícios ou momentos de relaxamento. Valor mínimo: R$ 80. Valor médio: R$ 350.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

