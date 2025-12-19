Presente de Natal para namorado: 5 sugestões para surpreender seu amado
Demonstrar afeto e conhecer os gostos do parceiro fortalece a relação. Confira sugestões que agradam em qualquer ocasião especial
O Natal se aproxima e, com ele, a busca por presentes para o namorado. A escolha de uma surpresa demonstra conhecimento dos gostos e interesses do parceiro, fortalecendo a relação com afeto e confiança.
Muitos homens podem afirmar não precisar de presentes, mas a expectativa por uma surpresa pode gerar entusiasmo. Um gesto de carinho é sempre valorizado em qualquer relação.
Para ajudar na seleção, veja cinco opções de presentes que podem surpreender o namorado neste Natal.
Sugestões de presentes para surpreender
1. Roupas de treino térmicas
Item indicado para homens que se dedicam à saúde e à atividade física, seja na academia ou em corridas matinais. Valor mínimo: R$ 50. Valor médio: R$ 120.
2. Relógio
Acessório que complementa o visual em eventos e comemorações, conferindo elegância e um ar de seriedade. Valor mínimo: R$ 150. Valor médio: R$ 450.
3. Camisa do time do coração
Uma opção para namorados apaixonados por futebol, esta pode ser uma surpresa apreciada no fim de ano. Valor mínimo: R$ 180. Valor médio: R$ 350.
4. Perfumes amadeirados
Fragrâncias que proporcionam sensação de bem-estar e realçam um estilo masculino. Valor mínimo: R$ 90. Valor médio: R$ 300.
5. Fones de ouvido
Escolha prática para quem aprecia ouvir música no dia a dia, seja durante o trabalho, exercícios ou momentos de relaxamento. Valor mínimo: R$ 80. Valor médio: R$ 350.
(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
