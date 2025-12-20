Capa Jornal Amazônia
Presente de Natal para criança: veja 5 opções criativas para encantar os pequenos

Não sabe como presentear uma criança neste Natal? Confira dicas de presentes que despertem a curiosidade, incentivem a criatividade e contribuam para o desenvolvimento da garotada

Jennifer Feitosa
fonte

Os presentes também podem ser um meio de aprendizado, dependendo da idade da criança (asier_relampagoestudio / Freepik)

Escolher o presente de Natal ideal para os pequenos não precisa ser uma tarefa difícil. Mesmo que não conheça profundamente a criança, o segredo é selecionar itens que estimulem a curiosidade e o aprendizado, conforme as orientações de especialistas em desenvolvimento infantil.

Toda criança se encanta com o novo e sente-se motivada a descobrir como utilizar um brinquedo ou como partilhar a brincadeira com alguém. Além da diversão, um bom presente pode transmitir conhecimento e bons modos, servindo como uma excelente ferramenta educativa de acordo com cada faixa etária.

Veja 5 dicas de presente para crianças

As opções abaixo ajudam no desenvolvimento pedagógico e motor:

  • Massinha de modelar: Excelente para os pequenos a partir dos três anos. Além de estimular a criatividade e o aprendizado sensorial, ajuda no desenvolvimento da coordenação motora fina e do raciocínio (Preço Mínimo: R$ 10 | Valor Médio: R$ 45).
  • Fantasias: Qual criança não sonha em ser um personagem de animação? Vestir-se como o seu herói ou protagonista favorito proporciona uma experiência memorável e estimula o "faz de conta".
  • Mini instrumentos musicais: São ótimas opções para exercitar a coordenação e a expressão emocional. Além de essenciais para a criatividade, ajudam no desenvolvimento de habilidades sociais e linguísticas (Preço Mínimo: R$ 40 | Valor Médio: R$ 150).
  • Livros: Ativam a curiosidade e incentivam o hábito saudável da leitura. Ao transformar o contato com os livros em algo rotineiro, estimulamos o conhecimento e a imaginação desde cedo (Preço Mínimo: R$ 10 | Valor Médio: R$ 40).
  • Jogos educativos: Ideais para exercitar os cinco sentidos (tato, olfato, paladar, audição e visão), dependendo da proposta do jogo. É o presente perfeito para unir diversão e aprendizado pedagógico (Preço Mínimo: R$ 30 | Valor Médio: R$ 100).

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

