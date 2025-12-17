Capa Jornal Amazônia
Por que algumas pessoas demoram a começar assistir uma nova série? Especialista responde

A sensação de travamento pode fazer com que muitas pessoas não procurem mais títulos novos para assistir em streamings

Victoria Rodrigues
fonte

A dificuldade de iniciar uma série nova também pode estar relacionado à problemas mentais, mas nem sempre. (Foto: Freepik)

Imagine que você chega cansado do trabalho, toma um banho quente, se alimenta e em seguida decide colocar uma série para descansar a mente. Mas o que realmente acontece é que você passa por diversas capas de produções, assiste vários trailers, lê inúmeras sinopses e parece que nada lhe agrada. Ao final, você passou cerca de 30 minutos apenas tentando escolher um título, desiste e resolve ir dormir.

Essa sensação de travamento, que acontece com muitas pessoas no mundo todo, pode ocorrer mesmo diante de algo que a pessoa sabe que gosta. Segundo o psiquiatra Adiel Carneiro Rios, em entrevista ao portal Metrópoles, tal comportamento não trata-se de uma preguiça ou falta de interesse, mas é visto como um reflexo direto de como o cérebro vem sendo estimulado no cotidiano.

“O cérebro se acostuma a estímulos rápidos, cortes constantes e recompensas instantâneas. Quando encontra uma narrativa mais lenta, que exige atenção e envolvimento progressivo, reage como se fosse esforço demais. Ele entra em sobrecarga e prefere não começar nada a correr o risco de escolher ‘errado’”, disse Adiel Rios.

“E agora, qual série escolher?”

O bloqueio que vem à mente quando algumas pessoas se perguntam “E agora, qual série escolher?” também pode estar associado a questões de saúde mental, como por exemplo ansiedade e déficit de atenção. Mas a boa notícia é que essa situação pode mudar se forem seguidos alguns passos, como por exemplo: começar assistir apenas dez minutos para ensinar ao cérebro que iniciar uma série nova não é tão ameaçador quanto parece.

“Quando a pessoa passa a travar também para iniciar livros, projetos, tarefas do dia a dia ou conversas importantes, e isso vem acompanhado de culpa, frustração e queda na autoestima, é preciso olhar com mais atenção. O cérebro tem grande capacidade de reaprender. Com apoio e pequenos passos consistentes, é possível retomar o prazer até nas coisas mais simples”, finalizou Adiel Rios.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

