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Por onde anda? Musa da Copa de 2010 diz que nunca se contentou com 'fama passageira'

A musa ficou famosa há mais 15 anos após viralizar por conta de algumas fotos com o celular entre os seis, na arquibancada de um estádio

Victoria Rodrigues
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Larissa virou um fenômeno mundial em 2010. (Foto: Reprodução/ Efe/ Futebol Red)

Há mais de 15 anos, a torcedora paraguaia Larissa Riquelme viralizou nas redes sociais ao aparecer com o telefone celular entre os seios, em um estádio da África do Sul. Naquela época, por conta de suas poses e expressões faciais nas fotografias, ela acabou ganhando o título de musa da Copa de 2010, mas depois da disputa mundial daquele ano, ela sumiu dos holofotes da mídia e reapareceu nos preparativos para a Copa 2026.

"O que começou como o sonho de uma paraguaia torcendo pelo seu time acabou se tornando um fenômeno global. Mas além da fama, o que realmente mudou foi minha perspectiva de vida. Entendi que os sonhos podem te levar muito mais longe do que você imagina quando acompanhados de trabalho árduo, perseverança e fé", revelou Larissa Riquelme sobre o seu sucesso, em entrevista recente à Revista Quem.

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Larissa se formou em Jornalismo e vai fazer a cobertura da Copa 2026

Com o sucesso na Copa do Mundo em 2010, Larissa ressaltou que a exibição de suas fotos na internet abriu e fechou muitas portas profissionais que apareceram para ela na época. "Seria injusto negar que essa exposição me abriu portas importantes internacionalmente. Mas também houve momentos em que algumas pessoas só viam a imagem e não viam a mulher trabalhadora por trás dela", destacou a musa.

Ao longo dos últimos anos, Larissa uniu o seu amor pelo futebol e a profissão para cursar Jornalismo Esportivo e se especializar como repórter e comentarista. Além dessas formações, ela também estudou comunicação, mídia e marketing no Paraguai e na Argentina; e trabalhou em televisão, rádio e plataformas digitais. Agora, ela está prestes a realizar a cobertura da Copa do Mundo 2026 como repórter profissional.

"Nunca me contentei com a fama passageira. Sempre acreditei que a melhor maneira de manter uma carreira é por meio do aprendizado constante. Costumo dizer que uma fotografia pode abrir portas, mas não sustenta uma carreira por mais de quinze anos. O que realmente mantém uma pessoa relevante é a disciplina, o conhecimento e a capacidade de adaptação às mudanças", complementou Larissa Riquelme.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

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