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Pintura de rua para a Copa do Mundo volta a ganhar força em 2026

Tradição que marcou os anos 1990 e 2000 ressurge com bandeirinhas, desenhos no asfalto e mutirões organizados entre vizinhos

O Liberal
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O perfil da FIFA no X homenageou a decoração feita em Manaus para a Copa do Mundo de 2022 (X @FIFAcom)

Pintura de rua para a Copa do Mundo voltou a mobilizar moradores em diferentes bairros do Brasil em 2026. A tradição, que marcou principalmente os anos 1990 e 2000, ressurge impulsionada pela nostalgia, pelas redes sociais e pela busca de atividades que aproximem crianças e adultos fora das telas.

Com bandeirinhas, desenhos no asfalto e mutirões organizados entre vizinhos, o costume de decorar as ruas para torcer pela Seleção Brasileira volta a fazer parte da preparação para o Mundial. Vídeos compartilhados na internet mostram moradores reunidos para pintar vias residenciais e recriar um cenário que marcou gerações.

Além da ornamentação, a prática também resgata o sentimento de convivência coletiva em torno do futebol. Em muitos bairros, moradores organizam arrecadações para compra de materiais e transformam a rua em espaço de encontro e convivência durante o torneio.

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O que significa a pintura de rua para a Copa do Mundo?

A pintura de rua para a Copa do Mundo é considerada uma manifestação cultural ligada à paixão do brasileiro pelo futebol e ao desejo de celebrar o torneio de forma comunitária. O movimento ganhou força a partir da década de 1990 e se consolidou após o pentacampeonato da Seleção Brasileira, em 2002.

Em diferentes regiões do país, as ruas passaram a receber pinturas temáticas, bandeiras e desenhos inspirados no futebol. Em muitos casos, o asfalto se transforma em uma espécie de galeria a céu aberto produzida pelos próprios moradores.

  • União entre vizinhos: moradores organizam mutirões e arrecadações para decorar as ruas;
  • Criatividade coletiva: comunidades criam desenhos personalizados, campos de futebol e caricaturas;
  • Paixão pelo esporte: a decoração demonstra apoio à Seleção Brasileira durante o Mundial;
  • Participação das crianças: os pequenos ajudam na pintura e participam das atividades;
  • Memórias afetivas: o processo de preparação se torna parte da lembrança coletiva das famílias.

Por que a tradição voltou em 2026?

Depois de perder força nos últimos anos, especialmente após o vexame na Copa do Mundo de 2014, a tradição das ruas decoradas voltou a crescer gradualmente a partir de 2022. Em 2026, o movimento ganhou novo impulso em diferentes cidades brasileiras.

Entre os fatores apontados para o retorno da prática estão a nostalgia de adultos que viveram essa experiência na infância e o interesse em oferecer atividades presenciais para crianças e adolescentes.

A valorização de experiências coletivas também contribuiu para a retomada da tradição. Em um cenário cada vez mais digital, moradores passaram a buscar atividades comunitárias ligadas ao futebol, assim como ocorreu com o retorno do álbum de figurinhas em diferentes edições da Copa.

  • Nostalgia: pais tentam recriar experiências que marcaram a infância;
  • Menos tempo nas telas: a atividade funciona como alternativa aos celulares e videogames;
  • Experiências presenciais: a pintura promove interação entre crianças e adultos;
  • Resgate de rituais coletivos: tradições ligadas à Copa voltaram ao centro das atenções.

A proposta de transformar ruas em espaços temáticos também reforça o caráter coletivo do futebol, aproximando moradores e incentivando momentos de convivência durante o torneio.

Veja regras de segurança para pintar a rua antes da Copa

Com o retorno da tradição, muitos moradores também passaram a buscar informações sobre as regras para decorar as ruas durante a Copa do Mundo de 2026.

Não existe uma lei nacional específica sobre pintura de ruas para o torneio. As regras costumam variar de acordo com normas municipais e legislações de trânsito. Ainda assim, especialistas recomendam cuidados para evitar acidentes e problemas com fiscalização.

  • Onde pintar: apenas ruas residenciais e vias locais devem receber decoração;
  • Evite avenidas: grandes corredores de trânsito e vias de ônibus não devem ser pintados;
  • Use tinta lavável: produtos à base de água ajudam a evitar riscos aos motoristas;
  • Não cubra sinalizações: faixas de pedestres e marcações viárias precisam permanecer visíveis.

O uso de tintas inadequadas pode deixar a pista escorregadia e comprometer a segurança de veículos e pedestres. Por isso, moradores costumam optar por materiais de fácil remoção e baixa aderência.

Decoração em condomínios também exige diálogo

Nos condomínios residenciais, a decoração para a Copa do Mundo costuma depender das regras internas de cada edifício. Embora alterações na fachada geralmente tenham restrições, muitos prédios flexibilizam as normas durante o período do torneio.

Bandeiras nas janelas e áreas decoradas em espaços comuns costumam ser autorizadas mediante conversa entre moradores, síndico e administração do condomínio. A situação se assemelha ao que ocorre em datas comemorativas, como o Natal.

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