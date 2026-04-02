Pesquisador defende que a Última Ceia de Jesus Cristo não foi na quinta-feira: 'Era impossível'

Uma tese de doutorado escrita por um especialista britânico se propôs a resolver uma suposta divergência bíblica entre os apóstolos de Jesus Cristo em um evento que ocorreu há mais de 2 mil anos. Após alguns anos de pesquisa, o estudo publicado no livro "O mistério da última ceia", do professor Colin Humphreys, alegou que a última ceia de Cristo pode ter sido realizada na quarta-feira e não na quinta-feira santa.

"Esse é o problema: os especialistas na Bíblia e os cristãos acreditam que a última ceia começou depois do pôr do sol de quinta-feira, e a crucificação foi realizada no dia seguinte, à nona hora. O processo de julgamento de Jesus aconteceu em várias áreas de Jerusalém. A solução que encontrei é que todos têm razão, mas que se referem a dois calendários diferentes", explicou o pesquisador Colin Humphreys ao jornal The Times.

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Como foi realizado o estudo?

O detalhe que incomodou o pesquisador com relação à noite da Santa Ceia foi que Mateus, Marcos e Lucas dizem na Bíblia que a última ceia foi uma refeição pascal, mas João afirma outro tempo, que aconteceu antes da Páscoa. Inclinado a desvendar esse mistério, ele chegou ao resultado de que a maioria deles utilizou um calendário antigo, derivado do sistema egípcio, da época de Moisés, e não o calendário lunar dos judeus.

Após fazer a relação entre os dois calendários, o professor concluiu que nenhum deles estava errado, mas a Última Ceia de Jesus Cristo teria acontecido, na verdade, na véspera da Quinta-feira Santa. Foi então que, após muitos anos de estudo para tentar chegar a uma data exata, o pesquisador Colin Humphreys bateu o martelo e alegou que o evento ocorreu em uma quarta-feira, no dia 1º de abril do ano 33.

"Os especialistas percorreram a cidade com um cronômetro para ver todos os acontecimentos entre a noite de quinta-feira e a manhã de sexta-feira: a maioria concluiu que era impossível. Descobri que a 'Última Ceia' aconteceu numa quarta-feira, dia 1º de abril do ano 33", revelou Collin.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal. com)