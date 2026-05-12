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Passageiro viraliza ao se recusar a trocar de assento em avião: 'Nem sempre funciona como queremos'

Na ocasião, a criança queria sentar na janela da aeronave, mas o passageiro resolveu dar uma lição de moral na mãe

Victoria Rodrigues
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A atitude do passageiro dividiu opiniões na internet. (Foto: Reprodução/ Instagram @adv.priscylla)

A atitude de um passageiro viralizou nas mídias sociais após ele se recusar a ceder o seu assento a uma criança que queria sentar na janela do avião. Em um vídeo publicado na internet, o homem argumenta à mãe do menino que teve que pagar pelo local escolhido e que se ela quisesse dar o assento a ele, teria que pagar também, já que seria importante ela ensinar ao filho que "a vida nem sempre funciona como queremos".

Na ocasião, a mulher o acusa publicamente de não ceder lugar para o seu filho. "Estou filmando sua cara, hein? Isso é inadmissível, você não vai ceder lugar para uma criança", diz ela. Em seguida, o passageiro decide dar uma lição de moral na mãe da criança. "Paga o lugar pra ela, paga o lugar, tem que aprender a dizer 'não' pro seu filho. É assim, que a vida não é fácil, a vida não é assim o tempo todo", ensinou o passageiro.

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Os limites de dizer "não" a uma criança

O vídeo que viralizou nas mídias sociais abriu um debate sobre os limites de dizer "não" a uma criança e a importância de fazer com que os filhos compreendam que nem tudo na vida vai ser do jeito que se planeja. Nesse caso, enquanto alguns disseram que ele podia ter cedido o lugar apenas por gentileza e educação, outros lembraram que aquele era um serviço pago, por isso a forma como o homem abordou a mãe foi correta.

No comentários do vídeo, a maioria das pessoas, inclusive, concordaram com a atitude do passageiro na aeronave. "Ele trabalhou e pagou seu lugar, deu o seu suor. Então, ele está certo", escreveu um usuário. "Quer ir na janela? Paga pela janela! Se depender de mim pode chorar o voo todo, eu tenho fone de ouvido", disse um homem. "Nota 1000 pra esse rapaz, ensinando a mãe a educar seu filho", destacou uma terceira pessoa.

Já outros relataram situações semelhantes com a do passageiro dentro da aeronave. "Ele está certíssimo, viajei com meu filho de seis meses e por infelicidade eu não marquei assento, então fiquei próximo da asa do avião. Pedi a aeromoça para trocar de lugar, ninguém aceitou, então fiquei cantando para meu filho não se assustar, mas as pessoas não estavas erradas, eu deveria ter me preparado", contou um usuário.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

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