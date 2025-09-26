Participante de ‘Largados e Pelados’ viraliza após utilizar a própria vagina para pescar no reality

A jovem brasileira Marina Fukushima, de 32 anos, viralizou nas mídias sociais ao expor uma técnica inusitada de pesca no reality show “Largados e Pelados: a tribo”, que vai ao ar todos os domingos, no Discovery e na plataforma de streaming HBO Max. Em um episódio, Marina aparece atraindo os peixes com sua própria vagina.

O método foi descoberto pela participante quando ela percebeu que, ao se agachar às margens do rio, os peixes sempre iam em direção ao órgão feminino dela e, foi por esse motivo, que Marina começou a colocar em prática a sua habilidade recém-descoberta. “Eu não sei o que acontece, mas os peixes sempre querem ir nas minhas partes íntimas”, explicou a participante Marina Fukushima.

VEJA MAIS

Como Marina realizou a técnica no programa?

Após perceber que sua própria vagina tinha o poder de atrair os peixes para a beira do rio, a jovem teve a ideia criativa de sentar de pernas abertas e segurar uma peneira bem na direção de suas partes íntimas. Ao final, a técnica deu certo e a participante conseguiu pescar peixes suficientes para a alimentação de todos.

Depois de contar para os colegas de seu grupo como conseguiu o alimento, alguns ficaram chocados e se divertiram com o talento especial da participante. “Perereca poderosa. Já temos a isca garantida sempre. Essa menina tem a perereca de ouro”, disse Rayssa, outra participante do reality “Largados e Pelados”.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)