Paraenses pagam para entrar em favela no Rio: 'vieram da aldeia indígena lá do Pará'

Um vídeo curioso publicado na internet mostra um motociclista interagindo com duas mulheres paraenses que aguardam para iniciar o passeio no morro do Vidigal, uma favela que fica localizada no estado do Rio de Janeiro. Nas imagens, é possível perceber que o homem está brincando com as duas mulheres enquanto ironiza que elas vieram "de canoa" de alguma aldeia indígena do Pará.

“Vambora, vambora, mais um passeio, olha como é que está a fila aí! Vambora, não marcou, vai ficar na fila, mas as minhas amigas marcaram, vieram lá da aldeia indígena lá do Pará [risos]. Comprei essa roupa pra elas aqui na praça, elas largaram as canoas. Falei que ia comprar uma roupa pra ela e ela falou que só se fosse verde pra combinar com as árvores”, riu o motociclista no vídeo.

Em seguida, uma das mulheres se vira para o homem na dúvida e pergunta se aquilo que ele havia falado era realmente apenas uma brincadeira: “Ei, isso é um passeio ou uma humilhação? É um passeio ou uma humilhação?. Logo após escutar a jovem, o motociclista muda rapidamente de assunto e aponta para um outro homem. “Não, olha o Charlie Brown atrás de você te olhando, bora!”, disse.

Favela do Vidigal

A Favela do Vidigal é uma comunidade localizada entre os bairros de Leblon e São Conrado, que fica situada no estado do Rio de Janeiro. Por estar também entre o Morro dos Dois Irmãos, o local é conhecido também pelos moradores e por alguns visitantes pela sua beleza natural e vista única para a praia de Ipanema, uma das praias mais famosas do país retratada na música composta por Antônio Carlos Jobim.

Mas apesar da vista e beleza de cima que a Favela do Vidigal pode proporcionar aos turistas, algumas pessoas preferem não se arriscar em razão dos morros terem regras que precisam ser cumpridas. Além disso, o confronto frequente entre facções rivais do Rio de Janeiro também é visto como um sinônimo de perigo aos visitantes das redondezas que muitas vezes não sabem como é a vida nas favelas da cidade.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)