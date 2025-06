Panelas velhas nunca mais: veja o truque de limpeza que ultrapassou 53 milhões de visualizações

A criadora de conteúdo Sônia Nascimento viralizou e conquistou milhões de espectadores, visualizações e curtidas com vídeos em que transforma panelas e frigideiras velhas, que normalmente seriam jogadas no lixo ou levadas ao ferro-velho, em utensílios brilhando como novos.

Em seu vídeo mais famoso, que já ultrapassou 53,9 milhões de visualizações no Instagram, ela aparece limpando uma panela com crosta preta como gesto solidário a uma senhora que não consegue mais realizar esse tipo de serviço doméstico.

Para remover a camada grossa de sujeira, ela explica que usa:

Água oxigenada

Amônia

E deixa os produtos reagirem de um dia para o outro

Sônia também alerta que, por serem produtos de cheiro forte, o ideal é fazer o processo com luvas, máscara e em um ambiente bem arejado, pensando sempre na segurança da saúde.

As transformações impressionam os internautas em cada vídeo. "Eu descobrindo que as panelas da minha avó não têm uma pintura preta e, sim, são todas engorduradas", escreveu um. "Um dia você é jovem, no outro, acha esse tipo de vídeo satisfatório", comentou outro. "Deu até vontade de dormir com a panela", ironizou um terceiro.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)