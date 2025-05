Celular tem até 10 vezes mais bactérias que vaso sanitário; aprenda a limpar

Os aparelhos celulares fazem parte do cotidiano de milhões de pessoas, já que nos mantém conectados para realizar diversas tarefas. Mas ele pode ser um risco à saúde. Um estudo científico norte-americano apontou que os smartphones podem ter até 10 vezes mais bactérias que um vaso sanitário. Os especialistas explicam os riscos e como higienizar corretamente o aparelho.

Com diversas funções no dia a dia, é comum o aparelho estar em contato com as mãos para digitar uma mensagem, ir ao rosto para ouvir um áudio do WhatsApp, ou ficar carregando em alguma superfície suja quando estamos fora de casa. Assim, o aparelho se torna ideal para proliferação de micróbios.

Bactérias mais comuns em celulares

Algumas bactérias são mais comuns de estarem no celular (Foto / Freepik)

Por estar em contato com sujeiras de diversos ambientes e superfícies, o celular acaba apresentando bactérias que podem ser um perigo à saúde humana. Veja a lista:

Escherichia coli;

Staphylococcus aureus;

Salmonella;

Estas bactérias podem causar desde infecções na pele até outras mais graves, como gastroenterite, infecção urinária e respiratória. Os grupos vulneráveis precisam estar atentos para não serem contaminados.

O que diz o estudo?

O artigo científico realizado entre a Universidade do Arizona e a do Michigan, publicado na Time Magazine, explica que o celular pode ser um vetor de microrganismos. Quando isto acontece, o aparelho pode acumular até 10 vezes mais bactérias do que um vaso sanitário.

Os especialistas apontaram que os norte-americanos verificam os celulares 47 vezes por dia em média. Assim, ele se torna um ambiente ideal, já que o uso constante do aparelho gera um calor que, aliado à oleosidade da pele e o contato com superfícies contaminadas, faz com que os germes se proliferem.

Mas por que o celular sujo é um perigo?

Enquanto outros aparelhos e superfícies são constantemente higienizados, os celulares ficam de fora da limpeza.

É comum utilizarmos os smartphones no transporte público, nos pontos e estações, na cozinha de casa e até no banheiro. Neste caso, a microbiologista da Universidade de Columbia, Susan Whittier, orienta que levar o celular ao banheiro pode representar um risco à saúde, já que ele pode transportar bactérias que seriam evitadas ao lavar as mãos após as necessidades fisiológicas.

Quais os riscos à saúde os celulares contaminados apresentam?

O corpo humano consegue conviver com diversas bactérias que não são, nem se tornam um problema. O cenário muda em relação às pessoas de grupos vulneráveis, como crianças, idosos e imunossuprimidos. Como podem apresentar saúde debilitada, o que seria um quadro leve, é possível que se agrave rapidamente.

Assim, é importante manter o celular limpo e utilizá-lo corretamente.

Dicas para evitar sujeira no celular

É possível reduzir a contaminação do celular apenas fazendo algumas adaptações no dia a dia quando for utilizar o aparelho.

Lavar as mãos antes de usar o aparelho;

Não levar para o banheiro;

Não deixar sobre o vaso ou a pia;

Guardá-lo enquanto estiver fazendo as refeições;

Evitar usá-lo na cama;

Evite emprestar o celular.

Como limpar o celular corretamente

Apenas alguns produtos são indicados para limpar o celular (Foto / Freepik)

Além de limpar as mãos, é importante manter o celular higienizado para que ele não se torne um problema à saúde física.

Álcool isopropílico 70%;

Álcool etílico a 75% num pano de microfibra macio e sem fiapos;

Panos umedecidos em água destilada.

Utilizando uma destas opções, limpe o celular suavemente, apenas nas superfícies externas. Evite as entradas do carregador e alto-falantes, pois podem ser danificadas.

Além disso, produtos com cloro, alvejantes ou peróxido de hidrogênio devem ser evitados para não comprometer o revestimento do aparelho.

Não se esqueça se retirar e limpar a capinha de plástico e/ou silicone, já que elas também acumulam bactérias.

Realize a limpeza do celular semanalmente. Caso a utilização do aparelho seja maior, aumente a frequência da higienização. Em alguns casos, é necessário limpar o celular todos os dias.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)