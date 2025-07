O que significa cada cor do emoji de coração? Veja o guia completo

Os emojis de coração estão entre os símbolos mais populares das redes sociais. Usados para demonstrar emoções, afeto ou apoio, cada cor carrega um significado próprio — e entender essas diferenças pode ajudar a evitar mal-entendidos nas conversas virtuais.

Assim como toda forma de linguagem, o uso dos emojis evolui com o tempo e varia conforme o contexto cultural e social. Com base em publicações como Cosmopolitan, Parade e Emolipedia, reunimos o que representa cada cor de coração na internet.

❤️ Coração vermelho

O mais tradicional de todos, simboliza amor verdadeiro, paixão intensa e romance. É o emoji ideal para expressar sentimentos profundos por alguém especial.

💛 Coração amarelo

Reflete felicidade, amizade e carinho. Perfeito para enviar a amigos e familiares como forma de afeto e positividade.

💚 Coração verde

Representa esperança, saúde, equilíbrio e amor pela natureza. Também é usado em contextos de apoio à sustentabilidade e causas ambientais.

💙 Coração azul

Está ligado à confiança, lealdade e serenidade. Muitas vezes é usado em campanhas de conscientização, como o apoio ao autismo.

💜 Coração roxo

Expressa compaixão, cuidado e apoio a causas sociais, como a epilepsia. Também pode representar admiração ou amor platônico.

🖤 Coração preto

Simboliza luto, tristeza profunda ou humor ácido. Em alguns contextos, pode indicar um amor mais sério ou intenso emocionalmente.

🤍 Coração branco

Transmite pureza, paz e sinceridade. Muito usado para representar amor inocente, espiritualidade e apoio a causas humanitárias.

🧡 Coração laranja

Combina a energia do vermelho com a alegria do amarelo, simbolizando entusiasmo, coragem e calor humano. Indicado para demonstrar carinho por amigos de forma vibrante.

🤎 Coração marrom

Menos comum, mas com forte simbolismo. Representa acolhimento, estabilidade e simplicidade, além de ser usado em contextos ligados à identidade racial e igualdade.

💕 Coração rosa

Relacionado à doçura, carinho e feminilidade. Muito usado em inícios de relacionamento ou para expressar afeto leve e gentil.

Por que é importante conhecer o significado dos emojis?

Entender o significado das cores do coração ajuda a evitar interpretações erradas e torna a comunicação mais clara e eficiente. Afinal, cada cor transmite uma mensagem específica, e usá-las com intenção pode fortalecer laços, demonstrar empatia ou simplesmente alegrar o dia de alguém.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)