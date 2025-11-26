Capa Jornal Amazônia
O que significa Black Friday? Entenda o termo de um dos dias mais aguardados do ano

Descubra como surgiu o evento que mais importante para lojistas e compradores de todo o mundo

Gabrielle Borges
fonte

Saiba mais sobre a origem do termo Black Friday (Freepik)

Todo ano, muitas de pessoas aguardam ansiosamente pela Black Friday. Esse evento, que se tornou um dos maiores dias de compras do mundo, é sinônimo de descontos imperdíveis e grandes oportunidades de economizar em diversos produtos.Mas, afinal, o que significa "Black Friday"? De onde vem essa data tão esperada?

A Redação Integrada de O Liberal te explica tudo sobre o termo e a história dessa data que se tornou um fenômeno global, incluindo dicas para aproveitar a Black Friday de forma inteligente. Confira a seguir.

O que é Black Friday?

A Black Friday é uma data marcada por  promoções e descontos grandiosos, geralmente realizada na última sexta-feira de novembro. Originalmente, a Black Friday surgiu nos Estados Unidos, logo após o feriado de Ação de Graças (Thanksgiving), e ao longo dos anos se espalhou para outros países, como o Brasil.

O nome "Black Friday" tem uma origem curiosa. Na década de 1960, na Filadélfia, a polícia usava esse termo para descrever o caos nas ruas, causado pelo grande fluxo de pessoas nas lojas e pelas multidões que se formavam para aproveitar as promoções. Com o tempo, o termo ganhou um novo significado, associado à ideia de "passar para o preto", ou seja, sair do prejuízo (representado pela tinta vermelha) para o lucro (representado pela tinta preta) no balanço financeiro das lojas.

A Black Friday começou como um evento local nos Estados Unidos, mas logo se espalhou para o resto do mundo. Inicialmente, os descontos eram limitados a algumas lojas físicas, mas com o avanço do comércio eletrônico, a Black Friday se expandiu para a internet, e hoje é um evento global que movimenta bilhões de dólares.

Nos Estados Unidos, a data marca o início da temporada de compras para o Natal. No Brasil, a Black Friday começou a ser celebrada em 2010.

Como aproveitar a Black Friday de forma inteligente?

 Como em qualquer evento de grande movimentação, existem armadilhas para os consumidores, e é importante tomar algumas precauções para garantir que você está fazendo compras inteligentes. Veja algumas dicas para aproveitar a Black Friday sem cair em ciladas:

  • Pesquise antes: Faça uma pesquisa antecipada sobre os produtos que você deseja comprar. Anote os preços em diferentes lojas e acompanhe o histórico de preços. Isso ajuda a identificar se o desconto oferecido é real ou apenas uma estratégia de marketing;
  • Compare preços: Use sites de comparação de preços para verificar se o produto está realmente com o preço mais baixo. Isso é especialmente importante quando as ofertas são muito chamativas;
  • Cuidado com os preços “inflacionados”: Algumas lojas podem aumentar os preços dos produtos antes da Black Friday e, depois, oferecer descontos "maiores" do que realmente são. Atenção a essas estratégias;
  • Fique atento às condições de entrega: Durante a Black Friday, o volume de pedidos aumenta muito, e os prazos de entrega podem ser mais longos do que o normal. Verifique as condições de frete e o tempo de envio antes de finalizar sua compra.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

