O que significa Black Friday? Entenda o termo de um dos dias mais aguardados do ano

Todo ano, muitas de pessoas aguardam ansiosamente pela Black Friday. Esse evento, que se tornou um dos maiores dias de compras do mundo, é sinônimo de descontos imperdíveis e grandes oportunidades de economizar em diversos produtos.Mas, afinal, o que significa "Black Friday"? De onde vem essa data tão esperada?

A Redação Integrada de O Liberal te explica tudo sobre o termo e a história dessa data que se tornou um fenômeno global, incluindo dicas para aproveitar a Black Friday de forma inteligente. Confira a seguir.

O que é Black Friday?

A Black Friday é uma data marcada por promoções e descontos grandiosos, geralmente realizada na última sexta-feira de novembro. Originalmente, a Black Friday surgiu nos Estados Unidos, logo após o feriado de Ação de Graças (Thanksgiving), e ao longo dos anos se espalhou para outros países, como o Brasil.

O nome "Black Friday" tem uma origem curiosa. Na década de 1960, na Filadélfia, a polícia usava esse termo para descrever o caos nas ruas, causado pelo grande fluxo de pessoas nas lojas e pelas multidões que se formavam para aproveitar as promoções. Com o tempo, o termo ganhou um novo significado, associado à ideia de "passar para o preto", ou seja, sair do prejuízo (representado pela tinta vermelha) para o lucro (representado pela tinta preta) no balanço financeiro das lojas.

VEJA MAIS





A Black Friday começou como um evento local nos Estados Unidos, mas logo se espalhou para o resto do mundo. Inicialmente, os descontos eram limitados a algumas lojas físicas, mas com o avanço do comércio eletrônico, a Black Friday se expandiu para a internet, e hoje é um evento global que movimenta bilhões de dólares.

Nos Estados Unidos, a data marca o início da temporada de compras para o Natal. No Brasil, a Black Friday começou a ser celebrada em 2010.

Como aproveitar a Black Friday de forma inteligente?

Como em qualquer evento de grande movimentação, existem armadilhas para os consumidores, e é importante tomar algumas precauções para garantir que você está fazendo compras inteligentes. Veja algumas dicas para aproveitar a Black Friday sem cair em ciladas:

Pesquise antes : Faça uma pesquisa antecipada sobre os produtos que você deseja comprar. Anote os preços em diferentes lojas e acompanhe o histórico de preços. Isso ajuda a identificar se o desconto oferecido é real ou apenas uma estratégia de marketing;

: Faça uma pesquisa antecipada sobre os produtos que você deseja comprar. Anote os preços em diferentes lojas e acompanhe o histórico de preços. Isso ajuda a identificar se o desconto oferecido é real ou apenas uma estratégia de marketing; Compare preços : Use sites de comparação de preços para verificar se o produto está realmente com o preço mais baixo. Isso é especialmente importante quando as ofertas são muito chamativas;

: Use sites de comparação de preços para verificar se o produto está realmente com o preço mais baixo. Isso é especialmente importante quando as ofertas são muito chamativas; Cuidado com os preços “inflacionados” : Algumas lojas podem aumentar os preços dos produtos antes da Black Friday e, depois, oferecer descontos "maiores" do que realmente são. Atenção a essas estratégias;

: Algumas lojas podem aumentar os preços dos produtos antes da Black Friday e, depois, oferecer descontos "maiores" do que realmente são. Atenção a essas estratégias; Fique atento às condições de entrega: Durante a Black Friday, o volume de pedidos aumenta muito, e os prazos de entrega podem ser mais longos do que o normal. Verifique as condições de frete e o tempo de envio antes de finalizar sua compra.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com.