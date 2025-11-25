Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X

Black Friday: O Liberal lança oferta especial com 50% de desconto na assinatura anual

Assinatura anual do LibClub+ entra em promoção com 50% de desconto

Hannah Franco
fonte

Black Friday tem 50% de desconto na assinatura anual do LibClub+ ()

A Black Friday chegou ao Grupo Liberal com uma das maiores ofertas do ano para quem busca informação de qualidade. A partir desta terça-feira (25/11), a assinatura anual do LibClub+ está com 50% de desconto, reduzindo o valor de R$ 886,00 para apenas R$ 443,00, podendo ser dividido em 10 vezes no cartão de crédito ou pago à vista pelo Pix.

A promoção é válida até 30 de novembro e o desconto é aplicado automaticamente durante todo o período da campanha.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Grupo Liberal expande fronteiras e se consolida como hub da Amazônia para o Brasil]]

image LibTalks: Grupo Liberal inova com debates ao vivo
Este ano, sete edições já foram realizadas

A assinatura do LibClub+ garante acesso ao conteúdo premium de O Liberal, incluindo análises aprofundadas, reportagens exclusivas, opinião de colunistas e cobertura regional completa. O assinante pode se informar por múltiplas plataformas, como aplicativo, site e edições digitais. Além disso, passa a contar com o Clube de Vantagens O Liberal, que reúne descontos em restaurantes, lojas, eventos e diversos serviços.

Durante a Black Friday, o plano ainda oferece benefícios extras, como três meses gratuitos do jornal Amazônia e acesso antecipado a conteúdos especiais. Os assinantes também podem receber a edição impressa de O Liberal diariamente, dependendo do plano escolhido, além de acesso ao acervo digital.

Para garantir a assinatura com valor promocional, basta entrar em contato pelo número (91) 98283-0588.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Grupo Liberal

Black Friday
O Liberal
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda