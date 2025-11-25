Black Friday: O Liberal lança oferta especial com 50% de desconto na assinatura anual

A Black Friday chegou ao Grupo Liberal com uma das maiores ofertas do ano para quem busca informação de qualidade. A partir desta terça-feira (25/11), a assinatura anual do LibClub+ está com 50% de desconto, reduzindo o valor de R$ 886,00 para apenas R$ 443,00, podendo ser dividido em 10 vezes no cartão de crédito ou pago à vista pelo Pix.

A promoção é válida até 30 de novembro e o desconto é aplicado automaticamente durante todo o período da campanha.

A assinatura do LibClub+ garante acesso ao conteúdo premium de O Liberal, incluindo análises aprofundadas, reportagens exclusivas, opinião de colunistas e cobertura regional completa. O assinante pode se informar por múltiplas plataformas, como aplicativo, site e edições digitais. Além disso, passa a contar com o Clube de Vantagens O Liberal, que reúne descontos em restaurantes, lojas, eventos e diversos serviços.

Durante a Black Friday, o plano ainda oferece benefícios extras, como três meses gratuitos do jornal Amazônia e acesso antecipado a conteúdos especiais. Os assinantes também podem receber a edição impressa de O Liberal diariamente, dependendo do plano escolhido, além de acesso ao acervo digital.

Para garantir a assinatura com valor promocional, basta entrar em contato pelo número (91) 98283-0588.