Grupo Liberal expande fronteiras e se consolida como hub da Amazônia para o Brasil

Celebrar 79 anos demanda olhar para trás com reverência, mas, também, projetar o futuro com audácia. Às vésperas de completar oito décadas de história, o Grupo Liberal reafirma seu compromisso com o Pará enquanto expande sua voz para o restante do país. Em um movimento estratégico de consolidação, o grupo deixa de ser um veículo predominantemente regional para se posicionar como o principal hub de comunicação da Amazônia para o Brasil, com bases físicas e operacionais fortalecidas em São Paulo e Brasília.

Aline Viana, diretora de Mercado Nacional do Grupo Liberal, explica que o objetivo é levar a narrativa da região para o centro das decisões políticas e econômicas do país.

"O Grupo Liberal honra muito a sua raiz: o estado do Pará, a Amazônia. Porém, a gente vem se posicionando cada vez mais como um grande hub nacional. Estamos levando a Amazônia para todo o Brasil a partir do Pará. Esse é o grande posicionamento nacional hoje do Grupo", define a diretora.

Capital federal terá estúdio e âncora exclusivos em 2026

A estratégia de nacionalização passa pela diferenciação das atividades nos escritórios fora de Belém. Enquanto a base de São Paulo atua como um forte braço de negócios e relacionamento com o mercado publicitário global, a capital federal ganha um novo protagonismo.

Inaugurada há pouco mais de 30 dias, a nova sede em Brasília vai além das relações institucionais. A partir de janeiro de 2026, o espaço abrigará um estúdio completo de conteúdo. A operação contará com uma equipe de jornalismo dedicada e um âncora fixo, produzindo material exclusivo sobre política e economia diretamente do centro do poder para todas as plataformas de O Liberal.

"Vamos receber convidados e produzir material estratégico e relevante, o que é fundamental por se tratar de um ano tão importante para o cenário político nacional", detalha Aline Viana.

Projetos itinerantes divulgarão empreendedorismo nas capitais do Norte

A inovação para o ciclo de 80 anos também se reflete em projetos itinerantes que rompem as fronteiras estaduais. O "Lib Talks Amazônia", que estreou durante a COP 30 em Belém, ganhará as estradas em 2026. Com patrocínio nacional do Sicredi, o projeto percorrerá as outras seis capitais da região Norte, destacando a força do empreendedorismo local.

"Foram mapeados 21 cases de empreendedorismo amazônicos, incluindo startups e iniciativas locais. Em cada capital que passarmos, vamos tratar de três iniciativas especificamente. É uma ação ímpar, onde definitivamente saímos apenas da praça do Pará para atuar regionalmente", pontua a diretora.

Simultaneamente, o grupo relança o "Amazônia Viva", um ecossistema de conteúdo voltado para a sustentabilidade, servindo como reverberação da conferência climática. O projeto prevê podcasts, fóruns em Brasília e São Paulo, além de eventos culturais.

Rumo aos 80

Para o Grupo Liberal, os 79 anos marcam o fechamento de um ciclo vitorioso e o início da jornada rumo ao octogésimo aniversário. A credibilidade construída ao longo de quase oito décadas é o alicerce que permite essa ousadia em inovar e ocupar novos espaços.

"A gente só pode inovar porque tem base, credibilidade e história. A inovação é inerente às marcas que têm raízes, e o Grupo Liberal hoje é uma raiz muito importante na comunicação do Brasil", finaliza Aline.