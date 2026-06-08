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O que se sabe sobre o acidente com o Porsche do influenciador Fábio Giga

Segundo informações do boletim de ocorrência, Giga afirmou que perdeu o controle da direção após passar por uma "irregularidade" na pista

Estadão Conteúdo
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Fábio Giga dirigia Porsche no momento do acidente que deixou dois motociclistas feridos (Reprodução)

A Polícia Civil investiga o acidente de trânsito envolvendo o fisiculturista e influenciador Fábio Giga, que colidiu com duas motos e dois carros no Ipiranga, na zona sul de São Paulo, no último sábado, dia 6. Ele conduzia um Porsche 911, avaliado em cerca de R$ 1 milhão.

O acidente aconteceu na tarde de sábado, na Rua das Juntas Provisórias. Segundo informações do boletim de ocorrência, Giga afirmou que perdeu o controle da direção após passar por uma "irregularidade" na pista.

O carro derrapou e colidiu com duas motos, cujos condutores foram arremessados na via, e com dois carros, antes de bater em uma mureta. Com o impacto, os airbags do Porsche foram acionados.

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Os motociclistas envolvidos ficaram feridos e foram encaminhados a hospitais da região.

A advogada Jaqueline Almeida de Jesus, responsável pela defesa do influenciador, afirmou que as vítimas estão conscientes, estáveis e sem risco de morte, permanecendo sob cuidados médicos.

Giga e os motoristas dos outros dois carros não sofreram ferimentos.

Quem é Fábio Giga?

Giga tem 46 anos e acumula mais de 3,7 milhões de seguidores no Instagram e 1,5 milhão de inscritos no YouTube.

Ele ganhou notoriedade nas redes sociais ao conhecer, em 2013, nomes importantes do fisiculturismo brasileiro, como Léo Stronda e Felipe Franco. Inicialmente conhecido no meio da musculação, Giga transformou sua audiência em um negócio envolvendo mídia, consultorias e academias.

O que diz a defesa de Giga?

Jaqueline afirmou que Giga "adotou postura colaborativa e responsável" desde o primeiro momento após o ocorrido e realizou teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool.

"Fábio não apenas prestou assistência imediata após o acidente, como também continuará prestando todo o suporte necessário às vítimas e seus familiares, tanto em relação ao acompanhamento da assistência à saúde quanto à reparação dos danos materiais decorrentes do ocorrido", escreveu a advogada em nota divulgada no perfil de Giga no Instagram.

Quais são os próximos passos?

O caso foi registrado como lesão corporal culposa (sem intenção) na direção de veículo automotor e colisão no 16º Distrito Policial, da Vila Clementino.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) afirmou que as circunstâncias do acidente são investigadas pelo 17º Distrito Policial, do Ipiranga, que aguarda os laudos periciais em elaboração para análise.

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