O que pode estragar sua Air Fryer? Descubra 5 Alimentos que você não deve colocar na fritadeira

A air fryer é o queridinho das cozinhas modernas, conquistando muitos lares por sua praticidade e promessa de preparar refeições mais saudáveis com menos óleo. Mas, apesar de ser uma ótima aliada, nem todos os alimentos se adaptam bem ao funcionamento do aparelho.

Pensando nisso, listamos 5 alimentos que você deve evitar na sua air fryer para não comprometer o funcionamento do aparelho e garantir que suas receitas fiquem perfeitas. Confira!

VEJA MAIS

1. Pipoca ❌🍿

Você já tentou fazer pipoca na air fryer? Embora a ideia seja tentadora, esse alimento não combina com a fritadeira de ar. A temperatura da air fryer não chega ao nível necessário para estourar os grãos de milho corretamente, e o resultado pode ser desastroso: tempo perdido e até dano ao aparelho.

👉 Dica: use o micro-ondas ou a tradicional panela no fogão.

2. Torradas e pães 🥖❌

Transformar pão amanhecido em torrada pode parecer uma solução rápida, mas o resultado não é tão bom quanto parece. Depois de alguns minutos, as torradas ficam muito ressecadas e endurecem, além de as migalhas se espalharem pelo fundo do cesto. Isso pode dificultar a limpeza do aparelho e até gerar fumaça durante outros preparos.

👉 Solução: use uma torradeira convencional para garantir torradas crocantes e sem bagunça.

3. Arroz 🍚❌

Você sabia que arroz não combina com a air fryer? Isso porque o arroz precisa de água para cozinhar corretamente, e a fritadeira de ar não é feita para lidar com esse tipo de cozimento úmido. O resultado é um arroz mal cozido e sem sabor.

👉 Dica: prepare arroz no fogão tradicional ou utilize uma panela elétrica de arroz para um resultado perfeito.

4. Queijo fresco 🧀❌

Queijos frescos como muçarela, brie ou minas não são adequados para a air fryer. Eles derretem muito rápido, e o calor da fritadeira pode fazer com que o queijo vaze e crie uma bagunça interna. Isso pode até danificar o aparelho, além de liberar fumaça.

👉 Solução: prefira queijos empanados ou preparados para assar no forno.

5. Frango inteiro 🍗❌

Embora assar um frango inteiro na air fryer pareça prático, esse tipo de preparo não é ideal. O frango pode obstruir a circulação do ar quente, o que dificulta o cozimento uniforme. O resultado pode ser um frango mal cozido, com algumas partes cruas.

👉 Dica: corte o frango em pedaços menores ou opte pelo forno tradicional para um cozimento mais eficiente e seguro.