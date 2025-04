Air fryer: dicas que você precisa saber para usar com segurança e prolongar a vida útil do aparelho

A air fryer conquistou espaço nas cozinhas brasileiras por sua praticidade e proposta de preparar alimentos mais saudáveis. No entanto, para garantir segurança, preservar o sabor dos alimentos e prolongar a vida útil do aparelho, é fundamental adotar cuidados específicos no uso e na manutenção.

Para evitar acidentes, é essencial posicionar a air fryer em uma superfície plana, estável e longe de materiais inflamáveis, como cortinas e toalhas. Mantenha uma distância mínima de 10 cm entre o aparelho e as paredes ou outros objetos para assegurar a circulação adequada de ar quente. Veja outras dicas:

Segurança em primeiro lugar

Evite ligar a air fryer em extensões ou adaptadores, pois isso pode causar sobrecarga elétrica e aumentar o risco de curto-circuitos. Sempre conecte o aparelho diretamente a uma tomada compatível.

Cuidados no preparo dos alimentos

Não sobrecarregue o cesto da air fryer; respeite a capacidade máxima indicada pelo fabricante para garantir um cozimento uniforme e evitar danos ao aparelho. Evite preparar alimentos com alto teor de água ou muito líquidos, como sopas e molhos, pois o excesso de vapor pode comprometer o funcionamento do equipamento.

Ao utilizar papel alumínio, certifique-se de que ele não bloqueie as saídas de ar e que seja utilizado conforme as orientações do fabricante. Evite o uso de materiais não recomendados, como plásticos e papéis finos, que podem derreter ou pegar fogo.

Limpeza e manutenção

Após cada uso, limpe o cesto e a bandeja com água morna e detergente neutro, utilizando uma esponja macia para evitar danos ao revestimento antiaderente. Se houver resíduos difíceis de remover, deixe as peças de molho por alguns minutos antes de lavar.

Não mergulhe o aparelho na água e evite o uso de produtos abrasivos na limpeza. Limpe a parte externa com um pano úmido e seque completamente antes de guardar. Armazene a air fryer em local seco e ventilado para evitar a formação de mofo e odores desagradáveis.

Manutenção preventiva

Realize inspeções periódicas no cabo de alimentação e na tomada para identificar possíveis danos ou desgastes. Se notar qualquer problema, procure assistência técnica especializada. Evite utilizar a air fryer por longos períodos sem pausas, permitindo que o aparelho esfrie entre os usos para prevenir o superaquecimento.

Ao seguir essas orientações, você garante a segurança no uso da air fryer, preserva a qualidade dos alimentos preparados e prolonga a vida útil do aparelho, aproveitando ao máximo os benefícios que ele oferece.