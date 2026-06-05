No meio do mato? Vídeo de treino da seleção japonesa no México viraliza: 'Que vergonha'

Faltando menos de um mês para a Copa do Mundo 2026, a seleção japonesa já está treinando os jogadores para a disputa, mas, durante os treinos da equipe, algo inusitado vem chamando a atenção dos torcedores. Em um vídeo publicado nas mídias sociais, é possível ver alguns atletas do Japão entrando em um campo considerado insalubre, com mato alto, poças de lama e alguns lixos espalhados pelo chão.

Após o reels viralizar na internet, a ambientação do cenário fez com que muitas pessoas reagissem negativamente ao país sede da Copa. "Que vergonha de lugar passar por isso, um time mundialista", disse um torcedor espanhol nos comentários. "Quase se machucou na descidinha", destacou outra pessoa, referindo-se a um dos jogadores. "Uma cortadinha na grama, no mínimo, não!???", questionou uma terceira.

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Seleção japonesa chegou a trocar de campo duas vezes

Por conta das más condições dos gramados utilizados na preparação para a Copa do Mundo de 2026, a imprensa japonesa informou, nesta sexta-feira (5), que a seleção do Japão precisou trocar duas vezes de local de treinamento no México. Primeiro, os jogadores deveriam treinar em um campo do Tigres, em San Nicolás de los Garza, na região metropolitana de Monterrey, mas o gramado havia sido afetado pelas chuvas.

De acordo com informações do jornal Sports Hochi, os chamados "Samurais Azuis" passaram a utilizar instalações da Universidade Autônoma de Nuevo León reservadas à seleção sub-19 do país, como outra alternativa. Contudo, as condições do ambiente também estavam difíceis para os jogadores, que decidiram se mudar novamente para um centro esportivo do Monterrey, que fica localizado na cidade vizinha de Santiago.

O diretor das seleções nacionais da Associação Japonesa de Futebol, Masakuni Yamamoto, comentou sobre a situação que os atletas enfrentaram no local. "É por causa do mau tempo, não podemos fazer nada a respeito. Queremos garantir uma preparação ideal", disse ao jornal O Globo.

A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)