Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

No meio do mato? Vídeo de treino da seleção japonesa no México viraliza: 'Que vergonha'

Os "Samurais Azuis" tiveram que trocar de campo duas vezes devido o detalhe no local

Victoria Rodrigues
fonte

Nas imagens, é possível ver o mato alto e lama pelo campo. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Faltando menos de um mês para a Copa do Mundo 2026, a seleção japonesa já está treinando os jogadores para a disputa, mas, durante os treinos da equipe, algo inusitado vem chamando a atenção dos torcedores. Em um vídeo publicado nas mídias sociais, é possível ver alguns atletas do Japão entrando em um campo considerado insalubre, com mato alto, poças de lama e alguns lixos espalhados pelo chão.

Após o reels viralizar na internet, a ambientação do cenário fez com que muitas pessoas reagissem negativamente ao país sede da Copa. "Que vergonha de lugar passar por isso, um time mundialista", disse um torcedor espanhol nos comentários. "Quase se machucou na descidinha", destacou outra pessoa, referindo-se a um dos jogadores. "Uma cortadinha na grama, no mínimo, não!???", questionou uma terceira.

VEJA MAIS

image Filho de escritora paraense já foi titular da Seleção Brasileira; veja quem
O jogador paraense conquistou o título da Copa América com a camisa do Brasil em 1949

image Seleção Brasileira é a que mais marcou em Copas; confira algumas curiosidades
Costa do Marfim lidera o ranking na média de idade e Áustria tem o jogador mais alto.

image Copa do Mundo Feminina 2027 poderá ter feriados em dias de jogos do Brasil; entenda a nova lei
Governo federal poderá decretar feriado nacional nos dias de jogos da Seleção Brasileira; norma também prevê mudanças no calendário escolar, regras para comércio e segurança durante o Mundial

Seleção japonesa chegou a trocar de campo duas vezes

Por conta das más condições dos gramados utilizados na preparação para a Copa do Mundo de 2026, a imprensa japonesa informou, nesta sexta-feira (5), que a seleção do Japão precisou trocar duas vezes de local de treinamento no México. Primeiro, os jogadores deveriam treinar em um campo do Tigres, em San Nicolás de los Garza, na região metropolitana de Monterrey, mas o gramado havia sido afetado pelas chuvas.

De acordo com informações do jornal Sports Hochi, os chamados "Samurais Azuis" passaram a utilizar instalações da Universidade Autônoma de Nuevo León reservadas à seleção sub-19 do país, como outra alternativa. Contudo, as condições do ambiente também estavam difíceis para os jogadores, que decidiram se mudar novamente para um centro esportivo do Monterrey, que fica localizado na cidade vizinha de Santiago.

O diretor das seleções nacionais da Associação Japonesa de Futebol, Masakuni Yamamoto, comentou sobre a situação que os atletas enfrentaram no local. "É por causa do mau tempo, não podemos fazer nada a respeito. Queremos garantir uma preparação ideal", disse ao jornal O Globo.

A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

vídeo

seleção japonesa

treino

méxico

copa do mundo
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda