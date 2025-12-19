Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Natal: confira 5 opções de presente para o pai e o sogro

A data reconecta laços e aquece o coração da família. Conheça cinco itens que podem surpreender quem protege e ensina a todo momento.

Jennifer Feitosa
fonte

O fim de ano é o momento ideal para fortalecer vínculos afetivos com um bom presente (Freepik)

O fim de ano está chegando e nada melhor do que presentear um pai que protege e ensina a todo momento, assim como o sogro. O Natal é uma comemoração que transborda afeto e cria memórias que mais tarde viram histórias de família para as novas gerações. A celebração é o momento ideal para fortalecer esses vínculos com simplicidade e bom gosto.

Abaixo, listamos algumas opções de presentes que carregam significado e utilidade para o dia a dia. Segundo especialistas em comportamento familiar, o gesto de presentear reforça o cuidado entre gerações.

VEJA MAIS

image 6 ideias de presente de Natal para a mãe ou sogra nas festas de fim de ano
Lista reúne opções afetivas e funcionais para presentear mães nesta data tão especial

[[(standard.Article) Presente de Natal para criança: veja 5 opções criativas para encantar os pequenos]]

image Presente de Natal para namorado: 5 sugestões para surpreender seu amado
Demonstrar afeto e conhecer os gostos do parceiro fortalece a relação. Confira sugestões que agradam em qualquer ocasião especial

Veja dicas de presente de Natal aos pais e sogros

  • Caneca personalizada: Para aquele pai amante do café da manhã ao longo do dia, é uma ótima opção. Um presente que carrega diversão e alegria, podendo ser personalizado com o time favorito, foto de família ou uma frase marcante. Preço mínimo: R$ 25 | Valor médio: R$ 45.
  • Kit furadeira: Presente irresistível para o homem que gosta de realizar reparos em casa, montando um armário ou colocando uma prateleira na cozinha. Ideal para complementar as habilidades manuais que ele já possui. Preço mínimo: R$ 150 | Valor médio: R$ 350.
  • Roupas esportivas: Uma opção excelente para o pai que pratica esportes, sendo essencial obter vestimentas adequadas para a modalidade escolhida. Preço mínimo: R$ 40 | Valor médio: R$ 120.
  • Caixa de som: Perfeito para o pai que ama escutar música nos finais de semana após uma longa jornada de trabalho. Preço mínimo: R$ 60 | Valor médio: R$ 250.
  • Carteira: Todo homem utiliza uma carteira, sendo útil para guardar cartões e dinheiro. É um item prático, sofisticado e clássico. Preço mínimo: R$ 30 | Valor médio: R$ 90.
  • Óculos de sol: Para o pai que valoriza estilo e precisa de proteção contra a claridade, é o presente adequado para ocasiões ao ar livre, como praias ou caminhadas pela manhã. Preço mínimo: R$ 100 | Valor médio: R$ 200.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

presente de natal

dicas de presentes
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda