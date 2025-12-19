Natal: confira 5 opções de presente para o pai e o sogro
A data reconecta laços e aquece o coração da família. Conheça cinco itens que podem surpreender quem protege e ensina a todo momento.
O fim de ano está chegando e nada melhor do que presentear um pai que protege e ensina a todo momento, assim como o sogro. O Natal é uma comemoração que transborda afeto e cria memórias que mais tarde viram histórias de família para as novas gerações. A celebração é o momento ideal para fortalecer esses vínculos com simplicidade e bom gosto.
Abaixo, listamos algumas opções de presentes que carregam significado e utilidade para o dia a dia. Segundo especialistas em comportamento familiar, o gesto de presentear reforça o cuidado entre gerações.
VEJA MAIS
[[(standard.Article) Presente de Natal para criança: veja 5 opções criativas para encantar os pequenos]]
Veja dicas de presente de Natal aos pais e sogros
- Caneca personalizada: Para aquele pai amante do café da manhã ao longo do dia, é uma ótima opção. Um presente que carrega diversão e alegria, podendo ser personalizado com o time favorito, foto de família ou uma frase marcante. Preço mínimo: R$ 25 | Valor médio: R$ 45.
- Kit furadeira: Presente irresistível para o homem que gosta de realizar reparos em casa, montando um armário ou colocando uma prateleira na cozinha. Ideal para complementar as habilidades manuais que ele já possui. Preço mínimo: R$ 150 | Valor médio: R$ 350.
- Roupas esportivas: Uma opção excelente para o pai que pratica esportes, sendo essencial obter vestimentas adequadas para a modalidade escolhida. Preço mínimo: R$ 40 | Valor médio: R$ 120.
- Caixa de som: Perfeito para o pai que ama escutar música nos finais de semana após uma longa jornada de trabalho. Preço mínimo: R$ 60 | Valor médio: R$ 250.
- Carteira: Todo homem utiliza uma carteira, sendo útil para guardar cartões e dinheiro. É um item prático, sofisticado e clássico. Preço mínimo: R$ 30 | Valor médio: R$ 90.
- Óculos de sol: Para o pai que valoriza estilo e precisa de proteção contra a claridade, é o presente adequado para ocasiões ao ar livre, como praias ou caminhadas pela manhã. Preço mínimo: R$ 100 | Valor médio: R$ 200.
(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA