Natal: confira 5 opções de presente para o pai e o sogro

O fim de ano está chegando e nada melhor do que presentear um pai que protege e ensina a todo momento, assim como o sogro. O Natal é uma comemoração que transborda afeto e cria memórias que mais tarde viram histórias de família para as novas gerações. A celebração é o momento ideal para fortalecer esses vínculos com simplicidade e bom gosto.

Abaixo, listamos algumas opções de presentes que carregam significado e utilidade para o dia a dia. Segundo especialistas em comportamento familiar, o gesto de presentear reforça o cuidado entre gerações.

Veja dicas de presente de Natal aos pais e sogros

Caneca personalizada : Para aquele pai amante do café da manhã ao longo do dia, é uma ótima opção. Um presente que carrega diversão e alegria, podendo ser personalizado com o time favorito, foto de família ou uma frase marcante. Preço mínimo: R$ 25 | Valor médio: R$ 45.

: Para aquele pai amante do café da manhã ao longo do dia, é uma ótima opção. Um presente que carrega diversão e alegria, podendo ser personalizado com o time favorito, foto de família ou uma frase marcante. Preço mínimo: R$ 25 | Valor médio: R$ 45. Kit furadeira : Presente irresistível para o homem que gosta de realizar reparos em casa, montando um armário ou colocando uma prateleira na cozinha. Ideal para complementar as habilidades manuais que ele já possui. Preço mínimo: R$ 150 | Valor médio: R$ 350.

: Presente irresistível para o homem que gosta de realizar reparos em casa, montando um armário ou colocando uma prateleira na cozinha. Ideal para complementar as habilidades manuais que ele já possui. Preço mínimo: R$ 150 | Valor médio: R$ 350. Roupas esportivas : Uma opção excelente para o pai que pratica esportes, sendo essencial obter vestimentas adequadas para a modalidade escolhida. Preço mínimo: R$ 40 | Valor médio: R$ 120.

: Uma opção excelente para o pai que pratica esportes, sendo essencial obter vestimentas adequadas para a modalidade escolhida. Preço mínimo: R$ 40 | Valor médio: R$ 120. Caixa de som : Perfeito para o pai que ama escutar música nos finais de semana após uma longa jornada de trabalho. Preço mínimo: R$ 60 | Valor médio: R$ 250.

: Perfeito para o pai que ama escutar música nos finais de semana após uma longa jornada de trabalho. Preço mínimo: R$ 60 | Valor médio: R$ 250. Carteira : Todo homem utiliza uma carteira, sendo útil para guardar cartões e dinheiro. É um item prático, sofisticado e clássico. Preço mínimo: R$ 30 | Valor médio: R$ 90.

: Todo homem utiliza uma carteira, sendo útil para guardar cartões e dinheiro. É um item prático, sofisticado e clássico. Preço mínimo: R$ 30 | Valor médio: R$ 90. Óculos de sol: Para o pai que valoriza estilo e precisa de proteção contra a claridade, é o presente adequado para ocasiões ao ar livre, como praias ou caminhadas pela manhã. Preço mínimo: R$ 100 | Valor médio: R$ 200.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)