6 ideias de presente de Natal para a mãe ou sogra nas festas de fim de ano

Lista reúne opções afetivas e funcionais para presentear mães nesta data tão especial

Jennifer Feitosa
fonte

Sugestões especiais para celebrar a força e a elegância das mulheres que inspiram a família (Freepik)

O fim de ano costuma ser marcado por encontros em família e pela troca de presentes em datas como o Natal. Nesse período, escolher um item para mães e sogras pode gerar dúvidas, já que a ocasião pede atenção, cuidado e significado.

Para auxiliar nessa escolha, reunimos uma lista com opções que valorizam a memória afetiva, o autocuidado e a rotina, com sugestões que atendem diferentes perfis e faixas de preço.

Opções de presente de Natal para as mães e sogras

Álbum de fotografia

O álbum de fotografia é indicado para mães que gostam de registrar e guardar lembranças. O presente reúne memórias em imagens e funciona como um gesto de afeto e reconhecimento pelos momentos compartilhados em família. (Preço mínimo: R$ 40 | Preço médio: R$ 90)

Colar relicário

O colar relicário permite guardar fotos da família em seu interior, tornando o acessório um item de valor simbólico. A peça pode ser usada no dia a dia e carrega um significado ligado à proximidade com quem se ama. (Preço mínimo: R$ 70 | Preço médio: R$ 180)

Kit hidratante com perfume

O kit que reúne produtos hidratantes e perfume é uma opção voltada ao autocuidado. A combinação costuma ser escolhida por mães que valorizam uma rotina de cuidados pessoais e fragrâncias no dia a dia. (Preço mínimo: R$ 80 | Preço médio: R$ 220)

Roupas

Peças de vestuário são alternativas versáteis, que podem ser usadas em diferentes ocasiões. A escolha pode variar entre roupas para eventos formais ou modelos mais leves para passeios e compromissos cotidianos. (Preço mínimo: R$ 60 | Preço médio: R$ 150)

Acessórios

Colares, brincos e pulseiras costumam complementar o visual e podem ser usados em diferentes ambientes. O presente atende mães que apreciam acessórios como parte do estilo pessoal. (Preço mínimo: R$ 30 | Preço médio: R$ 120)

Buquê de flores com chocolate

A combinação de flores e chocolate é uma escolha tradicional em datas comemorativas. O presente reúne elementos simbólicos e pode ser entregue como demonstração de carinho no fim de ano. (Preço mínimo: R$ 90 | Preço médio: R$ 180)

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Palavras-chave

presente de natal

dicas de presentes
Variedades
