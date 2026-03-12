Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Mulher usa caixão para levar 10 litros de pipoca em promoção de cinema; entenda

Nas últimas edições da promoção que vende pipoca a R$ 19, foram levadas piscinas infláveis, churrasqueiras e até máquinas de lavar

Victoria Rodrigues
fonte

A ação publicitária pedia apenas que o recipiente estivesse limpo, higienizado e fosse impermeável. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Uma mulher viralizou nas redes sociais após ser fotografada utilizando um caixão para garantir uma promoção de pipoca, neste domingo (8), em um cinema de Santo André, na região metropolitana de São Paulo. A ação publicitária conhecida como "Dia da Pipoca", da rede Cinemark, estava oferecendo até 10 litros de pipoca salgada pelo valor de apenas R$ 19, desde que as pessoas levassem os seus depósitos.

De acordo com o regulamento da oferta promocional, havia um limite de 10 litros por cada compra, mas não havia restrições quanto ao tipo e ao formato dos recipientes que seriam utilizados pelos clientes. As únicas regras que a ação publicitária da marca possuía eram que os depósitos trazidos até o local da compra estivessem limpos, higienizados e fossem impermeáveis para a segurança de todos.

VEJA MAIS

image Semana do Cinema retorna em fevereiro com ingressos a partir de R$ 10
Durante o período, estarão em cartaz grandes produções cotadas ao Oscar: além do brasileiro O Agente Secreto, a lista inclui Hamnet, Marty Supreme, Valor Sentimental e vários outros

image ‘Seu B.O vale uma pizza’: pizzaria oferece fatia a vítimas de assalto
Ação ocorre neste domingo (25), no aniversário de São Paulo, e busca dar visibilidade ao problema da segurança em um bairro da capital

image Rede de fast food dará hambúrguer de graça para quem mostrar boleto; veja como participar
Promoção especial de Halloween vai distribuir hambúrguer gratuito apenas em 31 de outubro

O uso da criatividade por alguns litros de pipoca

Apesar da situação parecer hilária, esta não é a primeira vez que uma pessoa é vista participando do "Dia da Pipoca" com um item grande e pesado para armazenar o alimento. Nas edições passadas da oferta, alguns clientes também foram flagrados com piscinas infláveis, churrasqueiras e até máquinas de lavar, porque, afinal de contas, o que uma pessoa não faria por alguns litros de pipoca, não é mesmo?

Posicionamento da marca

Em entrevista à CNN, a rede Cinemark se posicionou sobre o assunto e disse que o propósito do projeto é justamente esse, de permitir uma experiência de entretenimento e engajamento de clientes com preços acessíveis em todos os cinemas do Brasil. Além disso, a empresa confirmou que a mulher seguiu todas as regras estabelecidas pela ação publicitária, levando um caixão para guardar seus litros de pipoca.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mulher

caixão

pipoca

oferta

cinema
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda