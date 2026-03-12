Mulher usa caixão para levar 10 litros de pipoca em promoção de cinema; entenda

Uma mulher viralizou nas redes sociais após ser fotografada utilizando um caixão para garantir uma promoção de pipoca, neste domingo (8), em um cinema de Santo André, na região metropolitana de São Paulo. A ação publicitária conhecida como "Dia da Pipoca", da rede Cinemark, estava oferecendo até 10 litros de pipoca salgada pelo valor de apenas R$ 19, desde que as pessoas levassem os seus depósitos.

De acordo com o regulamento da oferta promocional, havia um limite de 10 litros por cada compra, mas não havia restrições quanto ao tipo e ao formato dos recipientes que seriam utilizados pelos clientes. As únicas regras que a ação publicitária da marca possuía eram que os depósitos trazidos até o local da compra estivessem limpos, higienizados e fossem impermeáveis para a segurança de todos.

O uso da criatividade por alguns litros de pipoca

Apesar da situação parecer hilária, esta não é a primeira vez que uma pessoa é vista participando do "Dia da Pipoca" com um item grande e pesado para armazenar o alimento. Nas edições passadas da oferta, alguns clientes também foram flagrados com piscinas infláveis, churrasqueiras e até máquinas de lavar, porque, afinal de contas, o que uma pessoa não faria por alguns litros de pipoca, não é mesmo?

Posicionamento da marca

Em entrevista à CNN, a rede Cinemark se posicionou sobre o assunto e disse que o propósito do projeto é justamente esse, de permitir uma experiência de entretenimento e engajamento de clientes com preços acessíveis em todos os cinemas do Brasil. Além disso, a empresa confirmou que a mulher seguiu todas as regras estabelecidas pela ação publicitária, levando um caixão para guardar seus litros de pipoca.

