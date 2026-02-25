Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Mulher paga R$ 2,7 mil em botox e fica com 'cara de palhaço triste'

A aplicação de toxina botulínica, popularmente conhecida como botox, é considerada segura quando realizada por profissionais habilitados

Gabrielle Borges
fonte

O caso ganhou repercussão após a mulher compartilhar vídeos no TikTok (Reprodução/Tik Tok/@disashleygir)

A britânica Ashley Warwick, de 37 anos, viu uma rotina de beleza se transformar em frustração após retomar aplicações de botox depois de dois anos sem o procedimento. Acostumada a realizar o tratamento por cerca de uma década, sem intercorrências, ela decidiu agendar uma nova sessão e investiu aproximadamente 395 euros, cerca de R$ 2,7 mil.

O resultado, porém, ficou longe do esperado. Ao se olhar no espelho, Ashley percebeu que parte do rosto estava praticamente “congelada”, enquanto o outro lado mantinha movimentos normais.

A assimetria acabou gerando comparações nas redes sociais com a máscara do filme "Pânico". Bem-humorada, ela descreveu a própria expressão como a de “um palhaço triste”, ao notar que conseguia movimentar apenas um lado da face.

Segundo relatos da própria britânica, o desequilíbrio pode ter sido causado pela ausência de aplicação da toxina em uma área específica da testa ou da região dos olhos, o que comprometeu a harmonia muscular. O caso ganhou repercussão após ela compartilhar vídeos no TikTok mostrando a dificuldade de controlar determinadas expressões faciais.

Dois dias depois da aplicação, Ashley voltou às redes para atualizar os seguidores. Apesar de afirmar que notava uma leve melhora na simetria, disse que ainda conseguia reproduzir a expressão que viralizou na internet.

Procedimento exige qualificação profissional

A aplicação de toxina botulínica, popularmente conhecida como botox, é considerada segura quando realizada por profissionais habilitados e com conhecimento detalhado da anatomia facial. O procedimento atua bloqueando temporariamente a contração dos músculos, suavizando rugas e linhas de expressão.

Especialistas alertam, no entanto, que erros na dosagem ou nos pontos de aplicação podem provocar assimetrias, queda de sobrancelhas ou alterações indesejadas na expressão facial. Por isso, a escolha de um profissional qualificado é fundamental para reduzir riscos e garantir resultados naturais.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

