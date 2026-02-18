Mulher morre após ser empurrada pelo namorado de moto em movimento durante discussão
O caso que ocorreu na noite desta segunda-feira (16) está sendo investigado como feminicídio
Uma mulher identificada como Graça Rayla Cavalcante Oliveira, de 23 anos, morreu após ser empurrada de uma moto pelo próprio namorado, na noite da última segunda-feira (16), em Baía da Traição, no litoral norte da Paraíba. De acordo com informações da Polícia Civil da Paraíba (PCPB), o caso é investigado como feminicídio, porque o casal estaria discutindo horas antes do homicídio.
“Tomamos conhecimento através das diligências que eles estavam brigando e ele mesmo, após um longo e vasto interrogatório, ele mesmo confessou e disse que havia brigado naquele momento com a moça e que havia empurrado ela da moto, onde ela caiu com a cabeça ao solo”, disse o delegado Sylvio Rabelo, responsável pela investigação do acidente, em entrevista à CNN.
Logo após o acidente, a jovem foi encaminhada imediatamente para uma unidade hospitalar de Baía da Traição, mas infelizmente o impacto foi tão forte no chão que Rayla não resistiu aos ferimentos. Já o suspeito foi levado para a delegacia local e, em seguida, foi preso na delegacia de Mamanguape, onde permanece detido enquanto está sendo realizada apuração do acidente.
Como ocorreram as investigações do caso?
Inicialmente, o homicídio foi tratado como acidente de trânsito, mas durante o interrogatório, surgiram algumas contradições no relato do condutor da motocicleta que levaram a polícia a acreditar que o caso, na verdade, era um feminicídio. Por conta da versão narrada pelo namorado da vítima, o delegado Sylvio Rabelo logo decifrou que os dois estavam em uma briga enquanto a moto estava em movimento.
“Com relação a uma queda de moto acontecida em Bairro da Traição, inicialmente acreditávamos ter sido um acidente. Ao fazermos na última madrugada o interrogatório do condutor da moto, percebemos que ele entrou em contradições. Num certo momento, ele dizia que a moça que estava na garupa caiu da moto de forma acidental. E uma segunda vez que interrogamos ele, ele disse que havia caído no buraco, dentre outras contradições”, complementou o delegado Rabelo.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)
