O Liberal chevron right Variedades chevron right

Mulher morre após ser empurrada pelo namorado de moto em movimento durante discussão

O caso que ocorreu na noite desta segunda-feira (16) está sendo investigado como feminicídio

Victoria Rodrigues
fonte

Rayla Cavalcante bateu a cabeça no chão e não resistiu aos ferimentos. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais/ Polícia Civil)

Uma mulher identificada como Graça Rayla Cavalcante Oliveira, de 23 anos, morreu após ser empurrada de uma moto pelo próprio namorado, na noite da última segunda-feira (16), em Baía da Traição, no litoral norte da Paraíba. De acordo com informações da Polícia Civil da Paraíba (PCPB), o caso é investigado como feminicídio, porque o casal estaria discutindo horas antes do homicídio.

“Tomamos conhecimento através das diligências que eles estavam brigando e ele mesmo, após um longo e vasto interrogatório, ele mesmo confessou e disse que havia brigado naquele momento com a moça e que havia empurrado ela da moto, onde ela caiu com a cabeça ao solo”, disse o delegado Sylvio Rabelo, responsável pela investigação do acidente, em entrevista à CNN.

Logo após o acidente, a jovem foi encaminhada imediatamente para uma unidade hospitalar de Baía da Traição, mas infelizmente o impacto foi tão forte no chão que Rayla não resistiu aos ferimentos. Já o suspeito foi levado para a delegacia local e, em seguida, foi preso na delegacia de Mamanguape, onde permanece detido enquanto está sendo realizada apuração do acidente.

Como ocorreram as investigações do caso?

Inicialmente, o homicídio foi tratado como acidente de trânsito, mas durante o interrogatório, surgiram algumas contradições no relato do condutor da motocicleta que levaram a polícia a acreditar que o caso, na verdade, era um feminicídio. Por conta da versão narrada pelo namorado da vítima, o delegado Sylvio Rabelo logo decifrou que os dois estavam em uma briga enquanto a moto estava em movimento.

“Com relação a uma queda de moto acontecida em Bairro da Traição, inicialmente acreditávamos ter sido um acidente. Ao fazermos na última madrugada o interrogatório do condutor da moto, percebemos que ele entrou em contradições. Num certo momento, ele dizia que a moça que estava na garupa caiu da moto de forma acidental. E uma segunda vez que interrogamos ele, ele disse que havia caído no buraco, dentre outras contradições”, complementou o delegado Rabelo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

