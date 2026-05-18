Mulher descobre herança de R$ 600 milhões em cartas Pokémon

Já pensou descobrir, de forma inesperada, que possui uma coleção avaliada em centenas de milhões de reais? Foi isso que aconteceu com a suíça Jolina Gisèle, de 20 anos, que afirma ter herdado um gigantesco acervo de cartas Pokémon considerado um dos mais valiosos do mundo.

Segundo informações divulgadas pelo site The Times, a coleção pode ultrapassar os R$ 600 milhões em valor de mercado. O conjunto reúne mais de 60 mil cartas raras ligadas à famosa franquia de games e anime, incluindo exemplares extremamente cobiçados por colecionadores. Saiba mais sobre a seguir.

Cartas raras e autenticadas

Entre os itens mais valiosos está a carta “Pikachu Illustrator”, considerada uma das mais raras e caras do universo Pokémon. O acervo também reúne outras cartas históricas e edições limitadas que se tornaram relíquias no mercado internacional de colecionismo.

Parte da coleção milionária de cartas Pokémon já passou por processos de autenticação e avaliação realizados pela Professional Sports Authenticator (PSA), uma das principais empresas de certificação do mercado de itens colecionáveis no mundo. Ainda de acordo com a publicação, Jolina Gisèle pretende vender toda a coleção.

VEJA MAIS

Coleção foi mantida sob sigilo

O acervo teria sido montado ao longo de anos pelo pai de Jolina Gisèle, empresário milionário ligado ao setor de tecnologia. Segundo familiares, a coleção permaneceu mantida em sigilo durante muito tempo por questões de segurança e preservação.

Atualmente, as cartas estariam guardadas em um cofre de alta segurança, em um local não revelado pela família. O acervo está em bom estado de conservação, fator que aumenta ainda mais o valor estimado da coleção. A família também destacou que busca um comprador disposto a manter o conjunto intacto, sem dividir ou vender cartas separadamente.

Em entrevista ao jornal britânico The Sun, a família de Jolina Gisèle revelou que já recebeu propostas pela coleção milionária de cartas Pokémon. Segundo os parentes, a intenção é negociar o acervo de forma integral, preservando a coleção completa e sua importância "histórica" no universo dos colecionáveis.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)