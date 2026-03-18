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Mulher abre os olhos e tosse no próprio velório e gera pânico; família acusa negligência

Familiares afirmam que Caroline Costa, de 27 anos, manifestou sinais de vida em sua cerimônia fúnebre

Jennifer Feitosa
fonte

Caroline Costa Nunes Pereira, de 27 anos, teria "acordado" durante o próprio velório (Reprodução)

Familiares de Caroline Costa Nunes Pereira, de 27 anos, afirmam que a jovem manifestou sinais de vida durante o próprio velório. O caso chocou os presentes na Capela Mortuária do Frade, em Angra dos Reis (RJ).

Segundo relatos, Caroline teria tossido e aberto os olhos enquanto era velada. A situação gerou pânico e levou a família a acionar imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

No entanto, a ocorrência foi negada pelo profissional de plantão do SAMU, que justificou não ter envolvimento na comprovação do óbito. Diante disso, a família acusou o hospital de negligência médica e levantou a hipótese de um possível coma da jovem.

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Prefeitura alega espasmos cadavéricos

Apesar dos relatos no velório, a morte de Caroline foi confirmada pela Prefeitura de Angra. O óbito ocorreu às 16h20 em 12 de março, sendo atribuído a insuficiência cardíaca e complicações infecciosas, logo após a jovem dar entrada na unidade hospitalar.

A confirmação do falecimento foi baseada em avaliação clínica e exame de eletrocardiograma, com tentativas de reanimação que não obtiveram êxito. Para explicar o caso, a Prefeitura alega que os movimentos observados seriam espasmos cadavéricos, reafirmando o diagnóstico inicial.

As investigações sobre o caso seguem em processo, buscando esclarecer todos os detalhes do ocorrido.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

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