Mulher abre os olhos e tosse no próprio velório e gera pânico; família acusa negligência

Familiares de Caroline Costa Nunes Pereira, de 27 anos, afirmam que a jovem manifestou sinais de vida durante o próprio velório. O caso chocou os presentes na Capela Mortuária do Frade, em Angra dos Reis (RJ).

Segundo relatos, Caroline teria tossido e aberto os olhos enquanto era velada. A situação gerou pânico e levou a família a acionar imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

No entanto, a ocorrência foi negada pelo profissional de plantão do SAMU, que justificou não ter envolvimento na comprovação do óbito. Diante disso, a família acusou o hospital de negligência médica e levantou a hipótese de um possível coma da jovem.

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Prefeitura alega espasmos cadavéricos

Apesar dos relatos no velório, a morte de Caroline foi confirmada pela Prefeitura de Angra. O óbito ocorreu às 16h20 em 12 de março, sendo atribuído a insuficiência cardíaca e complicações infecciosas, logo após a jovem dar entrada na unidade hospitalar.

A confirmação do falecimento foi baseada em avaliação clínica e exame de eletrocardiograma, com tentativas de reanimação que não obtiveram êxito. Para explicar o caso, a Prefeitura alega que os movimentos observados seriam espasmos cadavéricos, reafirmando o diagnóstico inicial.

As investigações sobre o caso seguem em processo, buscando esclarecer todos os detalhes do ocorrido.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)