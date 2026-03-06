Molha menos andar ou correr na chuva? Descubra qual é a melhor opção segundo a física

Quem nunca ouviu alguém falar que correr molha menos do que andar durante a chuva? Para algumas pessoas, essa opção é a mais óbvia, já que elas imaginam que quanto menos tempo ela passar desprotegida, mais ela vai se livrar dos respingos. Mas o estudo da Física mostra que essa alegação não é totalmente verdadeira, ao contrário, a ação depende também de outros fatores que estejam acontecendo durante a chuva.

Por exemplo, quando a chuva está caindo de forma vertical e constante, é recomendado que as pessoas corram, porque aumentar a velocidade pode reduzir o tempo de exposição às gotículas do céu. Agora, se está ventando e a chuva não está caindo na vertical e nem está mantendo a mesma intensidade, é recomendado que as pessoas andem, porque a imprevisibilidade do ângulo dos pingos e a variação da precipitação podem molhar ainda mais.

Estratégias de proteção na chuva

De acordo com um estudo publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física, existe uma velocidade ideal para se molhar o mínimo possível quando a chuva é vertical e que, se a pessoa estiver andando mais acima ou abaixo dessa "velocidade", ela poderá ficar mais encharcada. Além disso, há ainda outros fatores que influenciam durante esse período, como o tamanho da pessoa e o que ela estará vestindo no momento.

"Até mesmo o tamanho da gota, o tipo de roupa, se a pessoa é mais 'volumosa', entre outros fatores, influenciam se correr ou andar na chuva molha mais ou menos", revelou o físico Cláudio Furukawa, do Instituto de Física da USP, em entrevista ao portal UOL.

Como forma de ajudar as pessoas que saem de casa sem guarda-chuva, o físico disse que uma boa estratégia é correr inclinado para frente na chuva, porque ao fazer essa prática, a água bate no corpo, mas faz uma ressalva de segurança. "Nessa estratégia, quanto mais rápido o deslocamento, mais inclinada a pessoa deve ficar, mas o risco de tropeçar e levar um tombo pode aumentar o prejuízo", finalizou Furukawa.

