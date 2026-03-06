Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Molha menos andar ou correr na chuva? Descubra qual é a melhor opção segundo a física

A resposta para esse questionamento depende de muitos fatores. Veja quais são!

Victoria Rodrigues
fonte

Imagem ilustrativa (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Quem nunca ouviu alguém falar que correr molha menos do que andar durante a chuva? Para algumas pessoas, essa opção é a mais óbvia, já que elas imaginam que quanto menos tempo ela passar desprotegida, mais ela vai se livrar dos respingos. Mas o estudo da Física mostra que essa alegação não é totalmente verdadeira, ao contrário, a ação depende também de outros fatores que estejam acontecendo durante a chuva.

Por exemplo, quando a chuva está caindo de forma vertical e constante, é recomendado que as pessoas corram, porque aumentar a velocidade pode reduzir o tempo de exposição às gotículas do céu. Agora, se está ventando e a chuva não está caindo na vertical e nem está mantendo a mesma intensidade, é recomendado que as pessoas andem, porque a imprevisibilidade do ângulo dos pingos e a variação da precipitação podem molhar ainda mais.

VEJA MAIS

image Previsão do tempo em Belém hoje (06/03); que horas vai chover? Confira os detalhes
Confira como fica o clima na capital paraense nesta sexta-feira (06/03), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva

image VÍDEO: canal da Doca vira 'piscina' e crianças mergulham em água suja
Vídeos nas redes sociais mostram jovens pulando no canal do Parque Linear da Doca durante maré alta e chuva intensa em Belém

image Simpatia para fazer passar a chuva: 6 passos para o tempo bom voltar
Não deixe a água estragar seu dia! Saiba como um método popular pode te ajudar a ver o céu limpo

Estratégias de proteção na chuva

De acordo com um estudo publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física, existe uma velocidade ideal para se molhar o mínimo possível quando a chuva é vertical e que, se a pessoa estiver andando mais acima ou abaixo dessa "velocidade", ela poderá ficar mais encharcada. Além disso, há ainda outros fatores que influenciam durante esse período, como o tamanho da pessoa e o que ela estará vestindo no momento.

"Até mesmo o tamanho da gota, o tipo de roupa, se a pessoa é mais 'volumosa', entre outros fatores, influenciam se correr ou andar na chuva molha mais ou menos", revelou o físico Cláudio Furukawa, do Instituto de Física da USP, em entrevista ao portal UOL.

Como forma de ajudar as pessoas que saem de casa sem guarda-chuva, o físico disse que uma boa estratégia é correr inclinado para frente na chuva, porque ao fazer essa prática, a água bate no corpo, mas faz uma ressalva de segurança. "Nessa estratégia, quanto mais rápido o deslocamento, mais inclinada a pessoa deve ficar, mas o risco de tropeçar e levar um tombo pode aumentar o prejuízo", finalizou Furukawa.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

chuvas

belém

correr

estudo

física
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda