Mexer no celular pode atrapalhar na academia? Veja como o uso prejudica os resultados

A prática de usar o celular durante os exercícios físicos pode causar diversas consequências para o corpo e a mente

Victoria Rodrigues
fonte

Utilizar o aparelho durante o tempo de descanso pode gerar uma quebra de ritmo nos exercícios físicos. (Foto: Freepik)

Parece um pouco tentador deixar o celular de lado para poder executar com total atenção todos os exercícios físicos na academia, porém, o que muitos ainda não sabem é que essa prática realizada com frequência pode prejudicar os resultados. Além de aumentar o risco de lesões e ferimentos, isso pode fazer com que você se desmotive no dia a dia por não observar os ganhos que gostaria de ver no espelho.

Em entrevista ao portal Ativo, o diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE), Gustavo Starling, revelou que mexer no celular durante os treinos pode reduzir a intensidade e a eficácia dos exercícios. “O uso frequente do celular durante os treinos na academia pode ter consequências para o desempenho físico e mental dos praticantes. A distração pelas notificações e o tempo gasto nas redes sociais podem diminuir a qualidade do treino”, explica.

Confira as consequências de utilizar o celular na academia:

  • Atrapalha na execução dos exercícios

O celular é um objeto que consegue tirar a atenção das pessoas facilmente e de modo muito rápido com conteúdos que estão disponíveis na internet, por isso ele pode atrapalhar na execução dos exercícios. "O importante é não perder o foco do treino. O celular pode ser um aliado na hora do treinamento, aos atletas mais dedicados, pois permite o uso de aplicativos como ‘timer’, contou Tauan Gomes em entrevista ao portal Terra.

  • Altera a intensidade dos treinos

É completamente normal que as pessoas desfrutem do tempo de descanso mexendo no celular, porém não é bom que se extrapole nos minutos determinados pelo personal. "Quando há um intervalo maior do que o planejado, isso pode alterar os estímulos elaborados para o treino e, consequentemente, os benefícios dos exercícios físicos serão diminuídos”, realçou.

  • Diminui a conexão mente-corpo

Os exercícios físicos também estão diretamente ligados ao corpo e a mente. Por esse motivo, as consequências atingem não somente os resultados corporais que são esperados, mas também a concentração que é necessária para finalizar o treino.

  • Causa uma quebra de ritmo

Além disso, o educador físico explicou também que é comum alguns indivíduos começarem a realizar os treinos e perder o interesse ao olhar para o aparelho. "Entenda que o corpo é como uma máquina que precisa de combustível, manutenção, aquecer, esfriar no tempo exato para permanecer em alta performance", destacou Tauan.

  • Aumenta os riscos de lesões

Ao pegar o celular na academia para dar “apenas uma olhada”, você pode acabar se distraindo e causando alguma lesão séria no corpo, por falta de atenção. "Exato, quanto maior a distração duração de um treino maior serão as chances de cair, tropeçar, esbarrar em alguém ou em algum aparelho", conclui Tauan Gomes.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Olberal.com)

