Casal faz ensaio de casamento em academia e viraliza nas redes sociais

Apaixonados por musculação e um pelo outro, noivos escolhem cenário nada convencional para celebrar o amor antes do grande dia.

Gabrielle Borges
A proposta foi unir o universo fitness à celebração do amor, com imagens que retratam tanto a força física quanto a conexão emocional entre os noivos (Reprodção/Redes Sociais)

Um casal cuiabano apaixonado por treinos e estilo de vida saudável resolveu inovar no ensaio pré-casamento. Em vez dos tradicionais parques ou praias, os noivos escolheram uma academia em Cuiabá como cenário para as fotos românticas  com direito a pesos, halteres e treinos.

O ensaio foi realizado em uma academia tradicional da capital mato-grossense e foi produzido por uma fotógrafa. A proposta foi unir o universo fitness à celebração do amor, com imagens que retratam tanto a força física quanto a conexão emocional entre os noivos, que se reencontraram anos depois na academia e iniciaram o namoro.

Fabiana Scorpioni contou que ela e o marido, Junan Paulo Almeida, sempre treinaram e foi nesse ambiente que se conheceram e iniciaram o relacionamento: "Ele é personal trainer e era fisiculturista na época que nos conhecemos. Depois de um tempo, voltamos a se reencontrar na academia", contou em redes sociais. 

O casal, que compartilha a rotina fitness nas redes sociais, surpreendeu seus seguidores e amigos ao publicar imagens do ensaio em meio aos equipamentos de musculação.  

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

