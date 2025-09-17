Casal faz ensaio de casamento em academia e viraliza nas redes sociais

Um casal cuiabano apaixonado por treinos e estilo de vida saudável resolveu inovar no ensaio pré-casamento. Em vez dos tradicionais parques ou praias, os noivos escolheram uma academia em Cuiabá como cenário para as fotos românticas com direito a pesos, halteres e treinos.

O ensaio foi realizado em uma academia tradicional da capital mato-grossense e foi produzido por uma fotógrafa. A proposta foi unir o universo fitness à celebração do amor, com imagens que retratam tanto a força física quanto a conexão emocional entre os noivos, que se reencontraram anos depois na academia e iniciaram o namoro.

VEJA MAIS

Fabiana Scorpioni contou que ela e o marido, Junan Paulo Almeida, sempre treinaram e foi nesse ambiente que se conheceram e iniciaram o relacionamento: "Ele é personal trainer e era fisiculturista na época que nos conhecemos. Depois de um tempo, voltamos a se reencontrar na academia", contou em redes sociais.

O casal, que compartilha a rotina fitness nas redes sociais, surpreendeu seus seguidores e amigos ao publicar imagens do ensaio em meio aos equipamentos de musculação.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)