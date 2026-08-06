VÍDEO: Menina russa se surpreende com tradição brasileira em aniversário e viraliza na web

Uma menina russa de 8 anos viralizou nas redes sociais após compartilhar a surpresa que teve ao participar, mesmo sem conhecer os anfitriões, de uma festa de aniversário em Santos, no litoral de São Paulo. O vídeo, publicado pela mãe da criança, Elmira Latypova, já soma quase 6 milhões de visualizações e milhares de comentários pela reação espontânea da garota diante da hospitalidade brasileira.

A família mora no Brasil há menos de um ano. Nas imagens, Safina conta que ficou impressionada ao receber bolo e doces durante a comemoração de uma pessoa desconhecida, situação que, segundo ela, seria incomum na Rússia. De acordo com a menina, no país europeu não é comum oferecer comida ou lembranças de aniversário para pessoas que não foram convidadas para a celebração.

"Viemos à praia para relaxar e acabamos encontrando uma festa de aniversário. E os brasileiros simplesmente deram um pedaço de bolo para nós, que éramos completos desconhecidos. Eu não entendo de jeito nenhum", diz a menina no vídeo.

Em outro momento, Safina reforça o contraste entre os costumes dos dois países. "Os brasileiros são tão diferentes. Se pessoas desconhecidas aparecessem no meu aniversário, eu não daria doces para elas", afirma.

Como a família participou da festa?

Ao g1, Elmira Latypova contou que gravou o vídeo inicialmente para mostrar ao marido um momento curioso vivido durante um passeio em família. Segundo ela, costuma registrar experiências desde que se mudou para o Brasil e decidiu publicar o conteúdo nas redes sociais, sem imaginar a repercussão.

"Graças a esse hábito, esse reels acabou viralizando", afirmou a musicista, compositora e criadora de conteúdo. De acordo com Elmira, ela caminhava pela orla de Santos com as filhas quando ouviu música ao vivo e decidiu se aproximar do local. Sem saber que se tratava de uma festa de aniversário, a família permaneceu por alguns minutos apreciando a apresentação.

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Enquanto isso, Safina foi brincar na areia e conheceu uma menina da mesma idade. Pouco depois, a mãe da criança explicou a Elmira que a comemoração era um aniversário e convidou a família a participar.

Surpresa com a receptividade

A russa contou que a filha foi convidada a se servir na mesa da festa, onde havia petiscos e bebidas. "Ela pegou queijos, frios, pãezinhos e tudo o que teve vontade de comer. Também serviram Coca-Cola para ela, e ela foi toda contente comer", relatou.

Segundo Elmira, a família ainda foi convidada para permanecer no local durante o tradicional "Parabéns pra Você". Ao fim da celebração, receberam brigadeiros e um pedaço de bolo para levar para casa.

"Nos ofereceram brigadeiros e ainda nos deram um pedaço de bolo para levar para casa. Nós não esperávamos por isso. Foi realmente surpreendente", disse.

A espontaneidade da reação de Safina e a demonstração de hospitalidade dos brasileiros renderam milhares de comentários nas redes sociais.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)