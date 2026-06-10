Mãe viraliza ao pedir para ficar 3 dias longe dos filhos como presente de aniversário

O pedido de aniversário de uma mãe viralizou nas mídias sociais após ela escolher viajar sozinha e passar três dias longe dos filhos como uma tentativa de priorizar a si mesma devido ao cansaço. A apresentadora de podcast Michele Akester-Marsh é mãe de dois filhos, de 14 e 10 anos, mas resolveu inovar no presente deste ano, porque revelou que conciliar a maternidade e o trabalho já estava a deixando "exausta da rotina".

“Tudo o que eu queria de aniversário era um espaço só para mim. A viagem deveria durar duas noites, mas meu marido e os meninos disseram que eu poderia muito bem ficar três, e foi o que fiz”, revelou Michele Akester-Marsh em entrevista à página de jornal What’s The Jam.

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"Um espaço só para mim"

Segundo Michele, desde que percebeu que não estava conseguindo lidar com as tarefas do cotidiano, ela passou a adotar o lema "Eu primeiro, mãe em segundo", para que estivesse bem antes de cuidar das crianças. Para isso, ela também começou a praticar diversos hábitos que fariam bem à sua saúde, como: fazer ioga e massagens; contratar uma faxineira para realizar os serviços domésticos e fazer viagens de luxo sozinha.

Por esse motivo, em seu aniversário de 46 anos, ela optou por realizar uma viagem a sós para a cidade de Dundee, localizada na região de Tayside, na Escócia. “As mães precisam parar de se colocar em último lugar (...) Na minha vida, eu sou eu em primeiro lugar e mãe em segundo. Isso não significa que eu ame menos meus filhos – na verdade, é o contrário”, explicou a mãe sobre suas prioridades na vida.

Desse modo, ela conseguiu descansar e o marido e os filhos também puderam desfrutar de momentos de qualidade sozinhos. No entanto, algumas pessoas ainda julgaram sua decisão. “Tem havido um tema recorrente de ‘por que o Garry deveria ajudar a preparar o jantar se ele passou o dia todo trabalhando?’ – e minha resposta é que eu também trabalhei o dia todo!”, finalizou a apresentadora Michele Akester-Marsh.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)