Mãe esquece maconha na mochila de bebê de 11 meses; professora de creche encontrou a droga
A mãe confirmou seu envolvimento com a substância e o descuido. Ela foi conduzida à delegacia junto com a droga apreendida
Uma porção de maconha foi encontrada por uma professora na mochila de um bebê de 11 meses em uma creche de Cascavel, no Paraná. A mãe da criança afirmou ser usuária de drogas e alegou ter esquecido a substância ilícita nos pertences da filha. Ela foi detida, enquanto o bebê permanece sob os cuidados do Conselho Tutelar. Após prestar depoimento, a mulher foi liberada pelas autoridades.
O incidente aconteceu no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Professor Paulo Marques, localizado em Cascavel, oeste do estado. A Guarda Municipal foi acionada pela direção do centro após a descoberta da droga.
A professora localizou o material durante a rotina na sala de aula. Diante do achado, a direção da creche agiu prontamente, acionando não apenas a Guarda Municipal, mas também o Conselho Tutelar e a mãe da criança.
Apoio e medidas para o bebê
A professora da creche foi ouvida pelas autoridades como testemunha do caso. O bebê permaneceu sob a guarda das professoras inicialmente e, posteriormente, sob a orientação do Conselho Tutelar de Cascavel, que implementará as medidas necessárias para sua proteção.
(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
