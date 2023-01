Bebê de 9 meses come maconha enquanto a mãe de 15 anos fumava com amiga

Um bebê de nove meses foi internado em um hospital de Belo Horizonte, em Minas Gerais, após ingerir maconha. A droga estava sob posse da mãe do bebê, que tem 15 anos, e que estava fumando com uma amiga de 14 anos. As informações são do Correio Braziliense.

Segundo o portal, a jovem estava com o bebê no colo enquanto fumava com uma amiga. As duas meninas notaram que uma quantidade da droga havia sumido e que a criança estava agindo de maneira estranha, bastante agitada.

A mãe então ligou para a Polícia Militar e solicitou que os policiais levassem a criança até o hospital. O bebê foi levado ao Hospital do Pronto Socorro João XXIII, onde está internado. A mãe não soube explicar como ele ingeriu a droga.

Por ser menor de idade, a jovem foi levada a uma delegacia especializada e não deve ficar presa. Entretanto, ela pode perder a guarda da criança.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)