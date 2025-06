Macarrão engorda? Confira 7 dicas para manter a massa no cardápio sem prejudicar a dieta

No mundo das dietas, o macarrão muitas vezes é visto como o vilão dos pratos do cardápio, justamente por ser um carboidrato que eleva a produção de insulina no sangue. Mas a verdade é que, mesmo sendo rica em carboidratos, qualquer tipo de massa pode ser vista como um componente saudável na mesa, desde que, é claro, seja associada a um prato equilibrado com molhos e vegetais balanceados.

Em entrevista ao GE Globo, a nutricionista Renata Buzzini explicou como ocorre esse processo. “O macarrão é um carboidrato, por isso é convertido rapidamente em glicose. Se consumido em excesso, aumenta a produção da insulina, que se liberada em uma quantidade acima do ideal, incita o acúmulo de gordura. Ou seja, comer muito macarrão eleva a quantidade de gordura no corpo. Aqui no Brasil, é comum a massa aparecer na mesa como um prato único, sem o acompanhamento de vegetais, verduras e com pouca ou quase nada de proteína”, realçou Renata.

Veja 7 dicas para montar seu prato saudável:

Escolha formatos de macarrão produzidos com grano duro integral, eles possuem três vezes mais fibras e menos carboidratos do que os macarrões tradicionais de marcas famosas. Acrescente uma boa fonte de proteína. Ex: frango, carne, ovo ou tofu; Inclua bastante vegetais e legumes no prato, como: abobrinha, berinjela, brócolis e cenoura; Invista no molho de tomate, que de todos é o mais leve; Evite utilizar molhos brancos com alho, óleo e queijo, porque juntos eles possuem um alto teor de gordura e, consequentemente, deixam a refeição mais calórica; Sempre que puder, faça uma cama recheada de agrião ou rúcula no fundo do prato para colocar a massa quente por cima. Fazendo isto, o calor vai amolecer as folhas dos legumes que se juntarão à massa e ao molho de tomate; E antes de comer macarronada, coma antes um prato de salada.

(Victoria Rodrigues, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, repórter web em Oliberal.com)