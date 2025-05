Dieta com superalimento: conheça o prato vegano favorito de Lewis Hamilton

É comum relacionar pessoas que não consomem carne de origem animal com pessoas fracas, sem tanta disposição e força física. Mas o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, é a prova viva que um esportista pode ter um estilo de vida mais saudável e focado em alimentação vegana e até vegetariana.

Hamilton é bastante conhecido no meio do esporte por conta dos sete títulos mundiais da corrida e fora dele pelo seu ativismo social. Muita gente não sabe, os esportes de corrida requerem muita energia por conta da velocidade que os carros podem atingir.

O inglês é vegano desde 2017 após ser influenciado por um amigo a deixar de comer alimentos de origem animal. Apesar de ter tido um início difícil, como já aconteceu com muitos veganos, o piloto adotou alguns alimentos que podem ser facilmente encontrados nos supermercados. Esse novo estilo de vida garantiu a ele o ganho de seis quilos de puro músculo.

Qual a comida favorita de Lewis Hamilton?

O campeão mundial adotou na sua dieta alimentos que são considerados, na verdade, como superalimentos. A beterraba e o abacate, a fruta favorita de Kate Middleton, possuem uma tabela nutricional exemplar e são duas opções que fazem parte do dia a dia de muitos veganos.

O 'prato favorito' de Hamilton é o homus. Ele é um prato tradicional árabe. Em entrevista à revista Vanity Fair, ele revelou como começou sua relação com o alimento: "Eu costumava olhar para o homus e pensava: 'De jeito nenhum eu comeria homum'. E agora eu adoro. É o meu prato favorito todos os dias".

Como faz homus?

Receita de homus é prática e fácil (Foto / Freepik)

O prato árabe é uma pasta feita a partir do grão-de-bico, tahine (pasta ou creme feito com sementes de gergelim), azeite, suco de limão, sal e alho.

Com essa combinação, o homus é considerado um superalimento por conta do seu valor nutricional, além de ser a grande paixão do piloto que introduziu o alimento na dieta e se tornou indispensável.

Como Lewis Hamilton ganhou 6 kg de músculo sendo vegano?

Tem quem ache que não é possível ganhar massa muscular se valendo de dieta vegana. Acontece que alimentos veganos auxiliam na construção de físicos musculosos, também. No caso de Hamilton, ele revelou numa entrevista que o segredo para conseguir 6kg de músculo foi combinar dieta vegana com muitos exercícios físicos.

Antes, o inglês pesava 68 kg. Atualmente, ele está com 74 kg. O caminho não foi fácil, já que teve que renunciar de grandes quantidades de arroz, massas, chocolate e carboidratos em geral.

"Ganhar peso foi fácil e eu consegui isso com uma dieta vegana. As pessoas dizem: 'Ah, preciso da minha proteína e é por isso que nunca consegui me tornar vegano'. Tenho bastante proteína na minha dieta e ganhei músculos e estou mais saudável e feliz do que nunca", finalizou Hamilton.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editora web de Oliberal.com)