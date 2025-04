Líderes árabes destacam legado do papa Francisco, primeiro a celebrar missa no Oriente Médio

Diversos líderes do mundo árabe recorreram à rede social X para se manifestar sobre o legado do papa Francisco, que faleceu nesta segunda-feira, 21, aos 88 anos. O presidente do Egito, Abdel Fattah El-Sisi, expressou seu pesar: "O Papa Francisco foi uma voz de paz, amor e compaixão". As declarações foram divulgadas na plataforma X e no portal Arab News.

O xeque Mohamed bin Zayed, presidente dos Emirados Árabes Unidos, destacou o empenho do pontífice em promover valores de convivência e respeito mútuo. "Estendo minhas mais profundas condolências aos católicos de todo o mundo pelo falecimento do Papa Francisco, que dedicou sua vida a promover os princípios da convivência pacífica e da compreensão mútua. Que ele descanse em paz", afirmou, também pela rede X.

O primeiro-ministro dos Emirados, xeque Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, ressaltou a liderança e o impacto humano do papa, reconhecendo seu papel conciliador. Em nota publicada na plataforma, declarou: "Seu legado de humildade e unidade inter-religiosa continuará a inspirar muitas comunidades ao redor do mundo."

Pelo mesmo canal, o rei Abdullah II da Jordânia também se pronunciou: "Minhas mais profundas condolências aos nossos irmãos e irmãs cristãos ao redor do mundo. O Papa Francisco foi admirado por todos como o Papa do Povo. Ele uniu pessoas, liderando com gentileza, humildade e compaixão. Seu legado viverá em seus bons feitos e ensinamentos."

No Líbano, o presidente cristão Joseph Aoun lamentou publicamente a partida de Francisco, a quem descreveu como "amigo querido e forte apoiador" de seu país, marcado por uma convivência inter-religiosa complexa. "Nunca esqueceremos seus repetidos apelos para proteger o Líbano e preservar sua identidade e diversidade", disse Aoun.

Em nota divulgada pela conta oficial da presidência na rede X, classificou a morte do pontífice como "uma perda para toda a humanidade, pois ele foi uma poderosa voz por justiça e paz", e defensor do "diálogo entre religiões e culturas".

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, também prestou homenagem ao papa, conforme noticiado pela agência oficial Wafa. Chamou-o de "amigo fiel do povo palestino" e afirmou: "Hoje, perdemos um amigo fiel do povo palestino e de seus direitos legítimos". Abbas lembrou ainda que o papa Francisco "reconheceu o Estado Palestino e autorizou o hasteamento da bandeira palestina no Vaticano".

O Irã, por sua vez, também divulgou condolências oficiais.

Já o presidente de Israel, Isaac Herzog, exaltou as qualidades humanas e espirituais do pontífice: "Um homem de fé profunda e compaixão sem limites."

Papa Francisco foi o primeiro pontífice da história a celebrar uma missa em solo do Oriente Médio - nos Emirados Árabes Unidos, em 2019 - e se destacou por estabelecer uma nova dinâmica nas relações com o mundo islâmico, incluindo visitas emblemáticas à Península Arábica e ao Iraque.