Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Juliana Bonde aparece de fio-dental sentada em lugar inusitado e fãs comentam: 'chifre do unicórnio'

A cantora é conhecida pelas suas poses provocantes nas mídias digitais

Victoria Rodrigues
fonte

A cantora é conhecida pelas suas poses provocativas, como por exemplo a língua de fora nas fotografias. (Foto: Reprodução/ Internet)

A cantora do Bonde do Forró, Juliana Bonde, provocou um clima quente nas mídias sociais após publicar uma foto sensual, em que ela aparece apenas de fio dental e sentada em um unicórnio de brinquedo. Nos stories, ela desejou “boa noite” com a foto que foi tirada em seu próprio quarto.

Na internet, a pose atrevida da cantora chamou a atenção das pessoas que acompanham a artista, isso porque na fotografia ela ainda aparece segurando no chifre do animal mitológico e mostrando o seu bumbum. Além disso, a vocalista do Bonde do Forró também deu uma mordidinha na língua para atiçar ainda mais seus admiradores, o que é marca registrada dela.

Alguns dias após o episódio, Juliana postou outra foto parecida dizendo: “Achei o chifre do unicórnio”. Depois de verem as provocações de Juliana Bonde na web, alguns fãs aproveitaram o momento para interagir com a artista. “Achei os dois. Atrás de você e do outro unicórnio no fundo. Eu amo unicórnios”, escreveu uma pessoa nas mídias sociais.

image Na imagem, Juliana aparece apenas de fio dental e sentada em um unicórnio de brinquedo. (Foto: Reprodução/ Instagram)

VEJA MAIS

image VÍDEO: Juliana Bonde aparece de boca cheia após transição inusitada: 'entrou por onde sai'
Juliana Bonde, que é produtora de conteúdo adulto ao OnlyFans e dona da regravação de "Quem Vai Querer a Minha Periquita" envolvendo o padre Fábio de Melo, surge ao final do vídeo com transição inusitada. Veja!

image Juliana Bonde diz se arrepender de cantar que daria 'Periquita' ao padre Fábio de Melo
Cantora chocou internet com versão de música.

image Conheça a cantora Juliana Bonde: de polêmica em Portel, regravação de música paraense a OnlyFans
A artista é conhecida pela sua sensualidade e conteúdos adultos.

Quem é Juliana Bonde?

A cantora Juliana Bonde nasceu no dia 29 de julho de 1995, em Barreiras, no estado da Bahia. A carreira musical da artista iniciou ainda na igreja, mas com o passar do tempo, ela passou a ganhar fama e dinheiro como vocalista da banda Bonde do Forró, que foi fundado no ano de 2003 em São Paulo e até hoje ainda se apresenta pelo país com um estilo de forró eletrônico único criado pelos próprios integrantes.

Apesar de ser muito presente no cenário musical brasileiro, Juliana Bonde causa diversas polêmicas em razão de suas postagens em seu Instagram, que possui mais de 8 milhões de seguidores e, principalmente, das letras das músicas da banda, que chamam a atenção das pessoas pela ousadia e criatividade. O hit mais viral é o "Quem vai querer a minha periquita", que inclusive cita o nome de várias personalidades públicas.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

juliana bonde

bonde do forró

foto

sensualidade

mídias digitais
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda