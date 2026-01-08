Juliana Bonde aparece de fio-dental sentada em lugar inusitado e fãs comentam: 'chifre do unicórnio'

A cantora do Bonde do Forró, Juliana Bonde, provocou um clima quente nas mídias sociais após publicar uma foto sensual, em que ela aparece apenas de fio dental e sentada em um unicórnio de brinquedo. Nos stories, ela desejou “boa noite” com a foto que foi tirada em seu próprio quarto.

Na internet, a pose atrevida da cantora chamou a atenção das pessoas que acompanham a artista, isso porque na fotografia ela ainda aparece segurando no chifre do animal mitológico e mostrando o seu bumbum. Além disso, a vocalista do Bonde do Forró também deu uma mordidinha na língua para atiçar ainda mais seus admiradores, o que é marca registrada dela.

Alguns dias após o episódio, Juliana postou outra foto parecida dizendo: “Achei o chifre do unicórnio”. Depois de verem as provocações de Juliana Bonde na web, alguns fãs aproveitaram o momento para interagir com a artista. “Achei os dois. Atrás de você e do outro unicórnio no fundo. Eu amo unicórnios”, escreveu uma pessoa nas mídias sociais.

Na imagem, Juliana aparece apenas de fio dental e sentada em um unicórnio de brinquedo. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Quem é Juliana Bonde?

A cantora Juliana Bonde nasceu no dia 29 de julho de 1995, em Barreiras, no estado da Bahia. A carreira musical da artista iniciou ainda na igreja, mas com o passar do tempo, ela passou a ganhar fama e dinheiro como vocalista da banda Bonde do Forró, que foi fundado no ano de 2003 em São Paulo e até hoje ainda se apresenta pelo país com um estilo de forró eletrônico único criado pelos próprios integrantes.

Apesar de ser muito presente no cenário musical brasileiro, Juliana Bonde causa diversas polêmicas em razão de suas postagens em seu Instagram, que possui mais de 8 milhões de seguidores e, principalmente, das letras das músicas da banda, que chamam a atenção das pessoas pela ousadia e criatividade. O hit mais viral é o "Quem vai querer a minha periquita", que inclusive cita o nome de várias personalidades públicas.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)