Jovem quase perde o dedo após infecção desenvolvida por roer unhas

A jovem Gabby Swierzewski revelou que quase perdeu um dos dedos da mão após contrair uma infecção grave, que foi relacionada ao hábito de roer as unhas desde a infância. De acordo com a revista People, a jovem já estava acostumada com pequenas inflamações frequentes e unhas encravadas de vez em quando, até que, em fevereiro deste ano, ela precisou ir ao hospital com uma infecção no dedo médio.

O problema da jovem iniciou com uma irritação que evoluiu muito rapidamente, mas ela havia atribuído a dor como se fosse apenas uma unha encravada. Foi então que o tempo foi passando, o membro não foi melhorando para voltar ao normal e a sensação de desconforto aumentou muito rápido, o que fez com que o dedo dela ficasse extremamente inchado e vermelho.

Desde o dia em que Gabby sentiu os primeiros sintomas, passaram-se dez dias e ela resolveu ir à emergência por conta das dores fortes que sentia nas primeiras horas da manhã. Ao chegar no local, os médicos da equipe fizeram uma incisão no dedo para drenar vários abscessos, mas mesmo assim o inchaço persistiu e ela resolveu fazer uma avaliação mais detalhada com uma especialista em cirurgia da mão.

Tratamento correto evitou amputação

Enquanto o tempo passava, mais aumentava o risco de que Gabby Swierzewski perdesse o dedo da mão, mas os médicos decidiram fazer um procedimento cirúrgico de urgência para evitar que isso acontecesse. Desse modo, foi realizada uma incisão de cerca de dois centímetros para tirar a parte do tecido que estava comprometida e finalmente foi controlada a infecção.

Em meio ao processo, os médicos da equipe consideraram a possibilidade de a infecção ter atingido o osso, o que poderia resultar na perda da unha ou do dedo, como eles já estavam estudando no caso. O hospital pediu novos exames laboratoriais para verificar se Gabby teria que fazer outra cirurgia, mas não precisou, e agora, após todo esse período, a jovem tenta abandonar o hábito de roer unhas que a acompanha desde criança.

