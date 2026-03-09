Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Jovem quase perde o dedo após infecção desenvolvida por roer unhas

Gabby Swierzewski precisou fazer uma cirurgia de emergência para não ter que amputar o membro

Victoria Rodrigues
fonte

No início, a jovem achou que a infecção era apenas uma "unha encravada". (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

A jovem Gabby Swierzewski revelou que quase perdeu um dos dedos da mão após contrair uma infecção grave, que foi relacionada ao hábito de roer as unhas desde a infância. De acordo com a revista People, a jovem já estava acostumada com pequenas inflamações frequentes e unhas encravadas de vez em quando, até que, em fevereiro deste ano, ela precisou ir ao hospital com uma infecção no dedo médio.

O problema da jovem iniciou com uma irritação que evoluiu muito rapidamente, mas ela havia atribuído a dor como se fosse apenas uma unha encravada. Foi então que o tempo foi passando, o membro não foi melhorando para voltar ao normal e a sensação de desconforto aumentou muito rápido, o que fez com que o dedo dela ficasse extremamente inchado e vermelho.

Desde o dia em que Gabby sentiu os primeiros sintomas, passaram-se dez dias e ela resolveu ir à emergência por conta das dores fortes que sentia nas primeiras horas da manhã. Ao chegar no local, os médicos da equipe fizeram uma incisão no dedo para drenar vários abscessos, mas mesmo assim o inchaço persistiu e ela resolveu fazer uma avaliação mais detalhada com uma especialista em cirurgia da mão.

VEJA MAIS

image Criança perde parte do dedo após ataque de piranha em lago
Menina de 9 anos foi mordida enquanto descansava os pés na água; estado de saúde é estável e vítima se recupera bem

image Participante perde pedaço do dedo durante prova no MasterChef
A participante pareceu não entender a gravidade do caso e foi alertada por um jurado para deixar a competição

image Homem contrai bactéria após infecção no dente e quase perde o olho
A eliminação da infecção de forma rápida era crucial para que ela não se espalhasse para a corrente sanguínea

Tratamento correto evitou amputação

Enquanto o tempo passava, mais aumentava o risco de que Gabby Swierzewski perdesse o dedo da mão, mas os médicos decidiram fazer um procedimento cirúrgico de urgência para evitar que isso acontecesse. Desse modo, foi realizada uma incisão de cerca de dois centímetros para tirar a parte do tecido que estava comprometida e finalmente foi controlada a infecção.

Em meio ao processo, os médicos da equipe consideraram a possibilidade de a infecção ter atingido o osso, o que poderia resultar na perda da unha ou do dedo, como eles já estavam estudando no caso. O hospital pediu novos exames laboratoriais para verificar se Gabby teria que fazer outra cirurgia, mas não precisou, e agora, após todo esse período, a jovem tenta abandonar o hábito de roer unhas que a acompanha desde criança.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jovem

dedo

roer unhas

infecção

hospital

Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda