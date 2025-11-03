Capa Jornal Amazônia
Jovem faz pedido de férias ao chefe por e-mail após terminar namoro e sinceridade chama a atenção

O chefe compartilhou o print do e-mail com os seus seguidores nas mídias sociais

Victoria Rodrigues
fonte

Após o pedido simples e curto, o chefe aprovou o pedido de licença sem fazer nenhuma pergunta. (Foto: Freepik)

Sabe aquele receio que você tem em chegar no seu chefe para pedir suas férias? Pois então, algumas pessoas não possuem esse medo e perguntam logo de uma vez. Esse foi o caso de um jovem que pediu para tirar férias ao seu chefe, por meio de um e-mail, porque ele havia acabado de terminar o namoro e estava muito mal.

“Olá, chefe! Terminei um relacionamento recentemente e não tenho conseguido me concentrar no trabalho, preciso de uma pequena pausa. Estou trabalhando de casa hoje, então gostaria de tirar uma folga do dia 28 ao dia 8”, escreveu o funcionário.

image O jovem funcionário disse que não estava conseguindo se concentrar no trabalho. (Foto: Reprodução/ X)

Sem filtros

Ao ler o pedido simples e curto do jovem, o chefe aprovou o pedido de licença sem fazer nenhuma pergunta. Em seguida, ele tirou print do texto no e-mail e compartilhou em tom divertido com os seus seguidores nas redes sociais. “Recebi o pedido de licença mais honesto ontem. A geração Z não usa filtros!”, disse.

Nas mídias sociais, algumas pessoas brincaram com a situação envolvendo a decepção amorosa do funcionário. “A geração Z pode não ter tudo resolvido, mas quando se trata de trabalho, eles conhecem seus direitos, falam o que pensam sem medo e se recusam a tolerar absurdos”, disse uma pessoa. “Respeito a honestidade. Às vezes, um término dói mais do que prazos”, comentou outro.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

