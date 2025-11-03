Jovem faz pedido de férias ao chefe por e-mail após terminar namoro e sinceridade chama a atenção
O chefe compartilhou o print do e-mail com os seus seguidores nas mídias sociais
Sabe aquele receio que você tem em chegar no seu chefe para pedir suas férias? Pois então, algumas pessoas não possuem esse medo e perguntam logo de uma vez. Esse foi o caso de um jovem que pediu para tirar férias ao seu chefe, por meio de um e-mail, porque ele havia acabado de terminar o namoro e estava muito mal.
“Olá, chefe! Terminei um relacionamento recentemente e não tenho conseguido me concentrar no trabalho, preciso de uma pequena pausa. Estou trabalhando de casa hoje, então gostaria de tirar uma folga do dia 28 ao dia 8”, escreveu o funcionário.
O jovem funcionário disse que não estava conseguindo se concentrar no trabalho. (Foto: Reprodução/ X)
VEJA MAIS
[[(standard.Article) COP 30: período de férias nas escolas e universidades começa nesta quarta-feira (5), em Belém]]
Sem filtros
Ao ler o pedido simples e curto do jovem, o chefe aprovou o pedido de licença sem fazer nenhuma pergunta. Em seguida, ele tirou print do texto no e-mail e compartilhou em tom divertido com os seus seguidores nas redes sociais. “Recebi o pedido de licença mais honesto ontem. A geração Z não usa filtros!”, disse.
Nas mídias sociais, algumas pessoas brincaram com a situação envolvendo a decepção amorosa do funcionário. “A geração Z pode não ter tudo resolvido, mas quando se trata de trabalho, eles conhecem seus direitos, falam o que pensam sem medo e se recusam a tolerar absurdos”, disse uma pessoa. “Respeito a honestidade. Às vezes, um término dói mais do que prazos”, comentou outro.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA