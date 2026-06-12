VÍDEO: Inglês 'Joel Santana' de Wilton Pereira Sampaio viraliza e ganha repercussão internacional

A atuação do árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio na estreia da Copa do Mundo ganhou destaque além das quatro linhas. Durante a vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul, nesta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, uma decisão tomada pelo árbitro após consulta ao VAR acabou viralizando nas redes sociais e repercutindo na imprensa internacional.

O lance ocorreu na etapa final da partida, quando Themba Zwane se envolveu em uma jogada considerada agressiva contra um adversário mexicano. Sem ter visualizado a infração em campo, Wilton Pereira Sampaio foi chamado para revisar a jogada no monitor de vídeo.

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Após analisar as imagens, o brasileiro decidiu expulsar o jogador sul-africano e utilizou o sistema de som do estádio para explicar a decisão ao público, procedimento adotado pela Fifa em competições internacionais. No entanto, foi a forma como o árbitro se comunicou em inglês que chamou a atenção dos torcedores e internautas.

Vídeos do momento rapidamente se espalharam pelas redes sociais, gerando comentários bem-humorados e milhares de compartilhamentos. A situação ficou ainda mais curiosa pela reação de alguns atletas da África do Sul, que demonstraram não compreender totalmente a explicação dada pelo árbitro.

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A cena fez com que Wilton Pereira Sampaio fosse um dos assuntos mais comentados da rodada de abertura da Copa do Mundo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)