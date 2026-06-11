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Veja os memes da abertura da Copa do Mundo de 2026

Um dos pontos altos da celebração foi a apresentação musical da cantora Shakira

O Liberal
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Shakira na abertura da Copa do Mundo de 2026 (Rodrigo Oropeza / AFP)

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026 foi realizada nesta quinta-feira (11), momentos antes da partida de estreia entre México e África do Sul. O evento, que marcou o início do torneio, gerou grande repercussão entre os internautas, com diversos momentos se tornando virais nas redes sociais.

Um dos pontos altos da celebração foi a apresentação musical da cantora Shakira. Ao lado do nigeriano Burna Boy, a artista interpretou a música oficial da Copa do Mundo de 2026, provocando intensa reação na internet desde os primeiros instantes do show.

A abertura também chamou atenção pela presença de dois bonecos Labubu. Estes personagens se tornaram febres mundiais nos últimos meses, e sua aparição no evento rapidamente virou assunto nas plataformas digitais.

Não faltaram, ainda, referências à rica cultura pop mexicana. Postagens e comentários nas redes sociais destacaram elementos icônicos como o personagem Chaves e a banda RBD, celebrando a influência cultural do país anfitrião.

Confira os memes










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